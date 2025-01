Edomex y CDMX: ¿Se aplicará DOBLE restricción al Hoy No Circula 2025 por contingencia ambiental?

Luego de que se activara la fase 1 de contingencia ambiental en el Valle de México HOY 1 de enero 2025 por la quema de pirotecnia, surgió la duda si el programa Hoy No Circula aplicará doble restricción a la circulación vehicular en la Ciudad de México y en el Estados de México.

Cabe destacar, que el programa Hoy No Circula aplica para las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y en 18 municipios del Estado de México de las 5:00 hrs a las 22:00 hrs, los cuales son: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

Sin embargo, hasta el momento la Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) no ha emitido ningún comunicado sobre la doble restricción, por lo que los autos que no podrán circular este miércoles 1 de enero 2025 son los automóviles con holograma 1 y 2, engomado color rojo y cuya placa termine con los dígitos 3 y 4.

Programa Hoy No Circula. Foto: cuartoscuro

¿Cuánto cuesta la multa por violentar el Hoy No Circula?

El costo de las infracciones por violentar el programa Hoy No circula oscila en el mismo rango de lo establecido en la Ciudad de México, es decir, entre 20 y 30 UMAs, multa cuyo monto podría alcanzar los $2,886.00 pesos.

Restricción sabatina: ¿Cómo se determina quién no circula los sábados?

Para este criterio, se utiliza el color de engomado o el último número de la placa para determinar qué carros paran en un día determinado de la semana.

Los vehículos con holograma 1 no circulan dos sábados del mes según su terminación, mientras que los vehículos con holograma 2 no circulan ningún sábado del mes. Los vehículos con holograma 0 y 00 pueden circular todos los días de la semana sin restricción alguna.

