Conductor a exceso de velocidad ATROPELLA a jóvenes mientras quemaban un muñeco de AÑO VIEJO | IMÁGENES FUERTES

En redes sociales se difundió un video que muestra el momento exacto en el que dos jóvenes fueron arrollados por un presunto conductor a exceso de velocidad. De acuerdo con el testimonio de quienes presenciaron la agresión, las víctimas estaban quemando un muñeco de Año Viejo en la calle, cuando fueron sorprendidos por un automovilista en supuesto estado de ebriedad, quien posteriormente fue detenido por las autoridades.

Medios locales confirmaron que la tragedia sucedió la noche del pasado martes 31 de diciembre, cuando dos hombres estaban quemando un muñeco de Año Viejo sobre la carretera en la ranchería Santa Ana primera sección, esto en el municipio de Cárdenas, estado de Tabasco. Otras personas que estaban cerca de la zona presenciaron el accidente y grabaron los hechos, para posteriormente compartir todo en redes sociales.

Las imágenes muestran a un grupo de personas en medio de la calle, mientras le prenden fuego a un muñeco de paja. Los jóvenes parecen estar disfrutando de los festejos, cuando - de pronto - aparece un automóvil a exceso de velocidad. Se desconoce si el conductor trató de frenar su unidad, o no, pero aún así terminó atropellando a los hombres y su muñeco.

Automovilista atropella a jóvenes que quemaban un muñeco de Año Viejo

Aparentemente, el conductor de la unidad fue detenido por habitantes de la zona, quienes presenciaron el accidente y rápidamente intervinieron para que el sujeto no pudiera escapar y así pagar por los daños ocasionados y las lesiones causadas a las víctimas. En otras grabaciones se ve a los pobladores bajando a un hombre de su carro, mientras esperan por la llegada de las autoridades locales.

Hasta ahora se desconoce el estado de salud de las víctimas. Sin embargo, trascendió que los jóvenes fueron trasladados hasta un hospital local, donde recibieron atención médica por las lesiones sufridas durante el siniestro. En redes sociales decenas de personas han lamentado los hechos y han exigido justicia para las personas heridas; no obstante, también han puesto en debate la responsabilidad de las víctimas, resaltando la importancia de no jugar en las calles.

¿En qué consiste quemar un muñeco por el Año Viejo?

El ritual de quemar muñecos de Año Viejo es una tradición popular en diversos países de América Latina, especialmente en Centroamérica, Venezuela, Colombia y Perú. Se trata de un acto simbólico con el que las personas se despiden del año que termina y se liberan de todo lo negativo y las malas experiencias vividas; según quienes realizan este ritual, el hacerlo representa cerrar un ciclo y abrir uno nuevo con mejores oportunidades.

No obstante las autoridades han advertido que este ritual podría ser una práctica peligrosa si no se realiza con las precauciones necesarias, ya que podría ocasionar un accidente con el fuego. También se exhorta a las personas a no hacer este tipo de practicas en las calles, ya que esto también podría tener graves consecuencias, como lo sucedido el 31 de diciembre en Tabasco.

