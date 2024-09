Periodista de Villaflores, Chiapas, denuncia amenazas por presunto grupo del crimen organizado

Este lunes, a través de un pronunciamiento, la periodista Dalia Villatoro denunció haber sido amenazada por un presunto grupo del crimen organizado en Villaflores, Chiapas. Dentro del desplegado la periodista relató que la madrugada del pasado miércoles 4 de septiembre del presente año.

Presuntamente miembros de la delincuencia organizada lanzaron una amenaza en su contra, colgando una cartulina afuera de su domicilio en la que la relacionan con publicaciones hechas a través de las páginas de Facebook “Notifraylesca” y “Villaflores Al Momento”, mismas que surgieron de manera anónima y con las cuales asegura no tener ninguna relación.

“En la cartulina advierten que por escribir en estas “páginas falsas” me van a ‘partir la madre’, lo cual me generó una alerta debido al atentado que recientemente sufrió mi compañero periodista Ariel Grajales Rodas, que fue gravemente herido con arma de fuego, luego de que armados irrumpieron en su domicilio”, se lee en el documento.

Por ello señaló que presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, solicitando se investigue la procedencia de estas páginas que se activan e inactivan de acuerdo a sus intereses y que funcionan sin ningún responsable.

Además de que solicitó protección para ella y su familia pues las siglas que aparecen en la cartulina corresponden presuntamente a un cartel delictivo. La periodista tuvo que dejar su casa en el municipio de Viilaflores por unos días, pues tiene un hijo menor de dad.

“Solicité apoyo del alcalde Mariano Rosales Zuarth, quien me sugirió hacer la denuncia y abandonar el municipio por unos días, en las últimas horas el alcalde me recomendó aceptar la seguridad que me ofrecen autoridades de justicia porque sale de su alcance garantizar condiciones de seguridad si retorno a mi hogar”, dijo en el pronunciamiento.