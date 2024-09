Niega AMLO que se hayan pausado las inversiones extranjeras por reforma Judicial

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que se hayan pausado las inversiones extranjeras por la discusión que hay por la reforma al Poder Judicial, lo anterior tras lo afirmado por The Wall Street Journal.

— ¿Es cierto que se pausaron las inversiones?, le cuestionaron.

“Nos echaron encima a todos los periódicos (extranjeros). No es cierto, no es cierto, al contrario, están llegando más inversiones”, respondió a los medios.

En la mañanera desde Palacio Nacional también negó que dicho gobierno le vaya a heredar a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, una “economía envenenada”, es por ello, que indicó que algunos periódicos estadounidenses, que son supuestamente serios, solo son pasquines.

“El Wall Street Journal, El New York Times, el Financial Times, El Washington Post… Ayer sacó The Economist que le voy a heredar casi una economía envenenada, o algo así. Son pasquines, es muy lamentable que esos periódicos que supuestamente son serios, son más que nada famosos, pero no son profesionales. Tienen un mal origen porque defienden los intereses de las grandes corporaciones financieras, eso les quita profesionalismo y objetividad”, resaltó.

Fue durante este fin de semana cuando el diario, The Wall Street Journal, indicó que representantes y asesores de empresas estiman que las empresas extranjeras han retenido 35 mil millones de dólares en proyectos de inversión, esto tras la probable aprobación de la reforma al Poder Judicial.