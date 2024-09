"Está en su derecho", dice AMLO sobre las manifestaciones de Norma Piña contra la reforma Judicial

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, está en su derecho de manifestarse en contra de la reforma al Poder Judicial; sin embargo, indicó que pese a ello, es importante limpiar de corrupción a dicho poder.

“Creo que está en su derecho como todos los que se oponen, es evidente de dominio público que impera la corrupción, urge limpiarlo en beneficio de todos, hasta de los empresarios, banqueros, de los extranjeros que tienen empresas en México, que haya Estado de derecho para que de esa manera no se proteja más que al pueblo y al que demanda justicia con razón, porque está podrido el PJ. Se avanzó limpiando el Poder Ejecutivo, aunque no les guste a sus adversarios. Ya no se crean obras a dueños de medios de comunicación, ya no se privatizan los reclusorios…”, indicó.

Sigue leyendo:

Tras aprobación en comisiones de reforma Judicial, manifestantes vuelven a marchar en CDMX

AMLO confirma que su hijo Andrés López Beltrán buscará un cargo dentro de Morena

AMLO dijo que la ministra está en su derecho de manifestarse. Foto: Presidencia

AMLO: el Poder Judicial se tiene que limpiar

El mandatario federal hizo hincapié en como la ministra presidenta reconoció que gran parte de los trabajadores del Poder Judicial son familiares y afirmó que en la mañanera de este martes, dará a conocer información sobre el nepotismo que existe dentro de dicho poder.

“Hasta la misma presidenta, ayer reconoce que el 50% de los 40 mil trabajadores de todos los municipios, no fue el 50 por ciento, creo que el 40 por ciento, digo 45 por ciento, son familiares, pues ese el poder de la familia, el nepotismo. Es un poder en donde la mitad de los que trabajan son familiares y lo que hacen los jueces, los magistrados, los ministros, mañana vamos a informar todo, no solo un nepotismo, sino todas las relaciones”, resaltó.

En la conferencia mañanera, el mandatario federal sostuvo que el Poder Judicial se tiene que limpiar así como se limpió el Poder Ejecutivo y el Legislativo, “se limpia el poder ejecutivo y eso nos permite ahorrar, sin aumentar impuestos, sin crear impuestos nuevos, sin endeudar al país, porque lo que se ha contratado de deuda es inferior a lo que contrató de deuda Calderón y Peña Nieto…. En el poder ejecutivo se avanzó mucho, pues como era antes en el poder legislativo, porque se olvidaba, les pagaban a los diputados, a los senadores para votar”, dijo.

El jefe del Ejecutivo Federal, enfatizó en que el país está pasando por un buen momento, pues los ciudadanos están contentos porque se ha tomado en cuenta su participación y son “los actores principales de la transformación”.

“Está muy bien el momento que estamos viviendo porque la gente está muy satisfecha, muy contenta con su participación, antes no habían tomado su fuerza, son los actores principales en esta transformación igual que nosotros”, expresó.

brc