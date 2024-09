Entregan iniciativa para apoyo económico vitalicio para atletas paralímpicos

El secretario de gobierno, Ricardo Ruiz Suárez entregó a la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Martha Ávila una iniciativa para otorgar apoyo económico vitalicio para atletas que obtengan una medalla en juegos paralímpicos.

Esta es una propuesta del jefe de gobierno, Martí Batres y busca adicionar un párrafo al Artículo 87 de la Ley de Educación Física y Deporte de la Ciudad de México.

Apuntó que desde el Gobierno de la Ciudad de México se debe de patentizar un apoyo para los deportistas paralímpicos, pues muchas veces después de conseguir su medalla les perdemos el rastro.

“Traen medallas y reconocimientos a nuestro a nuestro país y después ya no sabemos qué sucede con su actividad, no sabemos qué sucede con el curso de sus actividades, lo cual creemos que no debes no es correcto. Tenemos que apoyarlos en su actividad previa a la justa donde nos representan, pero debemos de apoyar permanentemente su esfuerzo”, sostuvo.