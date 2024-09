¿Cuándo AMLO rifará su reloj?

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que durante la última conferencia mañanera, el próximo 30 de septiembre, rifará a los medios de comunicación que asisten a Palacio Nacional, uno de sus relojes con valor de 2 mil pesos.

Durante su conferencia matutina de lunes 9 de septiembre, López Obrador reiteró su decisión, señalando que la rifa del reloj será un gesto simbólico hacia los periodistas que lo han acompañado durante su mandato.

“Este tiene (reloj) otro tipo de valor, lo he usado durante todo el gobierno y lo vamos a rifar el lunes 30 para ustedes, aunque se molesten los comunicadores convencionales, famosos.”, sostuvo.

El presidente López Obrador durante la mañanera del 9 de septiembre. Foto: Presidencia

AMLO desmiente que su reloj cueste 120 mil pesos

“Este reloj vale 2 mil pesos”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador al rechazar que use uno de la marca de lujo IWC, de unos 120 mil pesos, como se difundió en redes sociales.

Al final de la mañanera del pasado 5 de septiembre y sin pregunta de por medio, aclaró que el reloj de la marca Momentum se lo regaló un amigo, el cual no identificó, hace seis años.

Los que no me quieren dicen que tengo un reloj que es una marca famosa, no, no, no. A ver si lo consigues… Voy a aprovechar para decir porque no es esa marca porque esa vale 120 mi pesos ese reloj, pero me usan a mí, me usan desde algún tiempo y sale en una revista. Me usan para hacer publicidad a una marca, ahorita lo van a ver”.

Afirmó que “este vale 2 mil pesos y es el que he tenido siempre, pero hay uno así parecido, pero si es de una marca machuchona y me sacan a mí, me usan”.

Reloj de AMLO. Foto: Presidencia

El presidente primero evitó que decir que marca era su reloj, “pero esta sí no falla; esta es la marca, y parece que sí es machuchona, nada más para que, yo no usó esa marca, y es este, pero este si es el que yo uso”.

Criticó a sus adversarios por usar un rejo parecido al que usa para su promoción en redes sociales.