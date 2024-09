AMLO confirma que su hijo Andrés López Beltrán buscará un cargo dentro de Morena

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó este lunes que su hijo Andrés Manuel López Beltrán buscará un cargo en Morena con el fin de ayudar en su consolidación, además aseguró que él no influirá en la participación de su hijo dentro del partido, ya que al terminar su mandato se jubilará y se retirará.

"Aprovecho para informarles que José Ramón, según me ha manifestado, no va a trabajar en el gobierno, Gonzalo (Alfonso) tampoco, Andrés (Manuel) sí, pero no en el gobierno, él va a participar en Morena, quiere ayudar a consolidar Morena", dijo en su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

AMLO destacó que no influiría en nada relacionado con la participación de su hijo en Morena. Foto: Presidencia

Andrés López Beltrán busca ser electo, no impuesto: AMLO

El jefe del Ejecutivo aclaró en la Mañanera que su hijo le apostará a ser electo y no impuesto. Además, al ser cuestionado si Andrés López Beltrán apostaría por la Dirigencia Nacional o la Secretaría General de Morena, el presidente respondió que no cree que sea para esos cargos.

"No creo que para eso, pero sí va a participar, eso me lo planteó y quiere apostarle a ser electo, o sea no impuesto y yo no tengo nada que ver con eso, porque además yo ya me retiro. Sí quiero cumplirles el compromiso de que una vez yo me jubile, pues son libres porque imagínense si en la casa siempre escucharon desde niños la palabra justicia, democracia, y la política, siempre", agregó.

Respecto a su hijo Jesús Ernesto López Gutiérrez, el menor de los cuatro, dijo que si en algún momento deseara sumarse, podría hacerlo, pero será hasta que termine de estudiar.

"Yo lo único que les he dicho y aprovecho para comentarlo también, es que todo el legado que pueda quedar de lo mucho o de lo poco que hicimos, es de la gente, los dirigentes no somos los más importantes de un proceso de transformación, el motor del cambio es el pueblo", afirmó.

brc