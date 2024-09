“La corrupción no será tolerada”, dice David Monreal en su tercer informe de Gobierno

Este domingo 8 de septiembre el gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, presentó su tercer informe de labores. Durante su discurso aseguró que se ha combatido la corrupción en su administración, además de hacer una inversión histórica de 2 mil millones de pesos en la paz de la entidad.

En su informe aseguró que en su gobierno hay estabilidad financiera pues no se ha endeudado en los tres años de su administración. “Lo primero que tuvimos que hacer, fue sacar al estado de la agonía financiera en la que se encontraba y buscar sacar adelante con un rescate financiero que hemos impulsado, que no solo hemos avanzado en una deuda heredada, que nosotros nunca pedimos pero que sí pagamos, y que asumimos con responsabilidad, con esta deuda que alcanzaba los 13 mil 300 millones de pesos de esos hemos pagado ya a tres años 6 mil 500 millones de pesos y queda la deuda de largo plazo que seguimos pagando de manera institucional. Y al día de hoy no hemos pedido ni un solo peso, ni hemos contratado deuda ni de largo ni de corto plazo”.

En materia de seguridad señaló que se ha realizado una inversión histórica para la paz de 2 mil millones de pesos: “Quiero hacer un reconocimiento púbico al Ejército mexicano, a la guardia nacional, a la secretaria de seguridad pública del estado, hemos logrados disminuir de manera importante le delito”, sostuvo durante su mensaje.

Detalló que se han realizado 25 mil operativos para atender, prevenir y atender posibles hechos delictivos, “en lo que logramos desarticular células delincuenciales, desmantelar campamentos, y la detención de más de 5 mil generadores de violencia que ya no están haciendo daño en nuestro estado”, añadió el mandatario estatal.

En otros temas, añadió que la entidad que encabeza fue una de las primeras en acceder al programa IMSS - Bienestar; “hemos invertido en la modernización de clínicas y equipamiento médico. Queremos un sistema de salud universal y gratuito”, señaló.

Por la mañana, en un evento protocolario el secretario general de gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, entregó a los diputados de la 65 legislatura el tercer informe de gobierno.

Tras la entrega del informe, ninguna bancada fijó una postura y solamente se desarrolló el evento cívico y al concluirlo se invitó a la sesión ordinaria para el próximo martes, donde se analizará la postura del tercer informe.