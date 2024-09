Larita asesinó a su marido con cloroformo tras años de sufrir violencia doméstica y de advertirle “yo te voy a matar”

Larita se encuentra presa en el penal de Santa Marta por asesinar a su esposo, en entrevista con la periodista Saskia Niño de Rivera para su programa Penitencia que se transmite en YouTube reconoce su crimen pero también narró lo que a su parecer la hizo llegar al límite.

La mujer detalla que fueron años de abusos por parte de su pareja hacia ella y a sus hijos, que incluso lo denunció antes las autoridades alrededor de siete ocasiones por violencia doméstica, que llegó golpeada pero que nunca hicieron nada por ayudarla que solo tomaban su denuncia y cuando regresaba a su domicilio uno de los supuestos "amigos" de su exesposo lo alertaba y él la reclamaba y todavía se burlaba de ella por irlo a acusar, asegurándole que no le harían nada "me fuiste a demandar y golpiza golpiza porque lo fui a demandar".

Sigue leyendo:

Senado sesionará en vieja casona de Xicoténcatl por bloqueo de trabajadores del Poder Judicial

El Mayo Zambada acepta traslado a Corte de NY

Larita afirma que no veía salida ya que trabajaba con su esposo y todo el día estaba con él, pero que él de pronto se desaparecía además de que era vicioso y de pronto consumía alcohol en exceso o estupefacientes lo que rompía la armonía del hogar y hacía que él se comportara más agresivo de lo normal además de que también estaba involucrado en negocios ilícitos.

Relata que un día harta de lo que vivía tomó la decisión de asesinarlo y que incluso le confesó que ella lo iba a asesinar y que le dijo "yo te voy a matar" y que su pareja no le creyó y se reír y que ella se lo decía firme siempre pero que ella iba postergando la fecha ya sea porque se atravesaba Navidad y quería que sus hijos lo pasarán con él o por los cumpleaños hasta que se decidió.

Comentó que lo hizo una noche que él regresó ebrio, lo hizo beber cloroformo, lo arrastró a un terreno baldío pero como no se moría tuvo que hacerle una herida en el cuello hasta que falleció y admite que hasta que lo vio en la caja sintió un gran alivio de saber que jamás nadie le haría daño ni a ella ni a sus hijos quienes eran golpeados también.

Larita reconoce que cuando se supo de su muerte tuvo que fingir que le dolía y que tuvo que gastar en la caja y mariachi, pero que su mamá le recomendó enterrarlo con su papá ella le dijo que no que en el panteón más feo porque ahí va la porquería y reconoce "cuando lo vi en la caja dije no que no”.

Dijo que nadie sospechó de ella hasta que una vecina narró que la vio jalar el cuerpo de su marido, ya que lo había asesinado en su casa y que la misma vecina dijo que no podía vivir en paz teniendo a una asesina como vecina, iniciaron las investigaciones y relató que los mismos amigos de su esposo que serían judiciales fueron por ella y decidió confesar.

"No me considero asesina, todavía de que limpio el planeta me meten a la cárcel", afirma Larita.