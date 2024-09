Senadores de la 4T arremeten contra el Poder Judicial: hay nepotismo, impunidad y falta de rendición de cuentas

Los jueces y magistrados del Poder Judicial seguirán siendo elegidos en torno a sus capacidades, por lo que es una mentira que los próximos funcionarios vayan a ser seleccionados sin tener dominio en sus materias tras la reforma que se hará a este organismo, así lo dio a conocer ayer la senadora Judith Díaz en entrevista para El Heraldo Radio Monterrey.

De acuerdo con la representante, indicó que los ministros ya son seleccionados por una terna que es presentada por el presidente de la República, por el Senado o por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Indicó que este sistema impide que la población sepa quiénes son los que estarán al mando de la protección de la Constitución.

Destacó que la polémica en torno al tema se debe a que muchos no conocen la profundidad de esta medida que busca reducir de 11 a nueve el número de ministros que trabajarán en una sola sala, en lugar de tres.

El Poder Judicial no sirve, propicia impunidad: senadores

Comentó que los vicios de este organismo se centran en que han sido la última instancia para permitir la ilegalidad de diversos sectores como los empresarios, de los cuales algunos buscan a los ministros para lograr dejar de pagar sus impuestos.

Añadió que el objetivo es mantener un proceso democrático que permita acabar con el nepotismo dentro del Poder Judicial, al cual acusó de mantener esquemas opacos. Comentó también que

“También quien entre no se les va a perjudicar en sus servicios civil de carrera quien está ahí como juez y quiera volver a ser juez. Pues se va también a las urnas y compite, pero tiene que estar ahí porque ya sabe, porque ya conoce".

El Poder Judicial no aplica la rendición de cuentas: Waldo Fernández

El senador Waldo Fernández indicó que es necesario establecer la rendición de cuentas en el Poder Judicial a fin de que se conozca quiénes son los que están detrás de las decisiones que se toman en la nación. Mencionó los casos de los obstáculos que hubo para nombrar a un gobernador interino hace unos meses, así como la falta del reconocimiento de un fiscal en Nuevo León.

“¿O no le gustaría al pueblo de Nuevo León, conocer al ministro de la Corte que durante dos años de tuvo en Nuevo León en boga porque no teníamos fiscal, Imagínate seis millones de personas, porque un ministro no tiene tiempo para resolver un asunto, la mayor trascendencia para el estado, para mí más bello y más importante de este país”.

Indicó que aunque el PJF se niega a la elección debido a que consideran que sus condiciones deben ser diferentes a las de los partidos políticos, el voto le funcionaría a este grupo como una forma de medir la cantidad de satisfacción que tiene la población sobre su trabajo.

La aplicación de la justicia debe separarse de la cuestión económica: Fernández

Aseguró que hay una campaña de desinformación en torno al tema que se centra en crear ámbitos en los que no se tengan mecanismos para exigir a los jueces actuar con imparcialidad y a favor del pueblo.

“¿Quién le pide cuentas a un juez por sus resoluciones? ¿Quién le pide cuentas a un magistrado? ¿Quién le pide cuentas a un ministro? Nadie, porque el Consejo de la Judicatura es un consejo de cuates que lo preside la presidenta de la Corte”.

Añadió que la población debe saber que la aplicación de la justicia en el país está condicionada al dinero y a las influencias que tenga una persona. Aseguró que aunque haya un discurso que busca destacar que hay un buen trabajo en el Poder Judicial, el sistema ha dejado de funcionar adecuadamente desde hace varios años.

Sobre los mensajes y opiniones que vienen de otras partes del mundo, comentó que hay evidencia de que hacer caso a otras naciones no debe ser la opción. Como ejemplo, dijo que desde Estados Unidos se impuso el Nuevo Sistema Penal Acusatorio, el cual presume la inocencia de las personas sobre todas las cosas, aún cuando sea sorprendida en un acto infraganti.

Dijo además que gran parte de los casos pueden ser rechazados por la Corte por no cumplir con requisitos de forma o trámites que no se hicieron como lo marcan los protocolos, lo cual deja un espacio amplio para la ilegalidad.

El Poder Judicial impide el cumplimiento de la justicia a las mujeres: Judith Díaz

La senadora Díaz comentó que este tipo de mecanismos trabaja en contra de las víctimas, ya que propicia situaciones que permiten climas que favorecen a maltratadores, violadores o deudores alimentarios.

“Eso solo tiene que ver con la impartición de Justicia, que no es ni rápida ni es expedita y que en este momento”.

La senadora indicó que el trabajo que se está haciendo actualmente es para privar al Poder Judicial de nepotismo, malas prácticas y eficientar sus procesos para tener una justicia competente. A esto agregó que no se trata de una persecución en contra de los trabajadores, quienes conservarán sus puestos.

Waldo Fernández aseguró que los intentos de que se apliquen medidas cautelares para que no se discutan estos temas o se busque aliarse con los partidos opositores en la votación de la reforma es una intromisión de poderes, debido a que el PJF no tiene ninguna jurisdicción en los asuntos que se discuten y aprueban en las cámaras.

“Tengo amigos, jueces, amigos, amigos, magistrados y respeto mucho su opinión, pero yo les voy a señalar algo en todas las propuestas, legítimas, que están haciendo a ellos porque son legítimas y la mayoría de ellas pacíficas, cosa quedó en mi reconocimiento, nunca he visto que hablen de los derechos de los ciudadanos a la justicia”.

No habrá fast track ni sobornos en la reforma al Poder Judicial: senadora

Fernández dijo que pase lo que pase con la reforma, esta puso en tela de juicio lo que ocurre con un poder que ha demostrado ser opaco, frío, no atiende a los ciudadanos y ante todo, no ha mostrado la mínima intención de reformarse.

Díaz comentó que no habrá un fast track en torno a este medida, debido a que se ha discutido desde el 5 de febrero y que se atendieron primero por ser iniciativas que por su carácter legal, son preferentes para el Estado.

"Sí, falta un voto, pero también sabemos que hay senadores que están de acuerdo con esta reforma y nosotros sabemos que esto no es imposible de cumplirse. Hay compañeros este hasta donde nosotros sabemos que pues se van a involucrar con nosotros a defender esta reforma también”.

Waldo Fernández dijo que Morena no está engañando al electorado, debido a que desde la campaña se prometió esta postura. Indicó que la impunidad en el país es del 96 por ciento, lo cual es una señal de que el Poder Judicial, responsable de emitir las sentencias, no está funcionando. Esto, añadió, es visto por algunos integrantes de la oposición, los cuales aceptan situación como urgente por ser cambiada.