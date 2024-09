Muere Isidra Torres, querida maratonista mexicana que fue atacada por tres perros pitbull en Oaxaca

El mundo del deporte se encuentra de luto ante la muerte de la maratonista oaxaqueña Isidra Torres Hernández, quien perdió la vida durante la noche del pasado 28 de septiembre, tras pasar casi un mes hospitalizada. La noticia de su deceso fue confirmada por la comunidad de Corredores "Run In Oaxaca", la cual compartió una esquela dedicada a la deportista, en la que externaron el pésame a sus familiares y amigos: "nos unimos a la profunda penda que embarga a la familia y amistades", comentaron.

Isidra Torres llevaba casi un mes hospitalizada, luego de que el pasado 1 de septiembre fue brutalmente atacada por tres perros pitbull. De acuerdo con información de sus familiares, la maratonista había salido de su domicilio para cenar con su hija y nietos, pero en su camino fue atacada por los los canes, los cuales se encontraban "cuidado" un taller mecánico ubicado en la calle Surcos Largos, en la agencia municipal de San Francisco Tutla, en el municipio de Santa Lucía del Camino.

Isidra iba a cenar con su hija y fue atacada por los perros de su vecino

La maratonista quedó severamente lesionada. Foto: @YoAmoaLaCiencia

De acuerdo con medios locales, fue la hija de la corredora quien alertó a las autoridades, ya que el dueño de los animales no hizo nada por detener la agresión. La deportista fue trasladada, de emergencia, al Hospital Civil Dr. Aurelio Valdivieso, donde permaneció hospitalizada por 28 días. Los médicos reportaban que Torres Hernández tenía graves heridas en las extremidades, por lo que temían que pudiera perder las piernas y los brazos.

Sin embargo, luego de pasar casi un mes hospitalizada, la maratonista no resistió más y perdió la vida como consecuencia de sus lesiones. Los familiares de Isidra han denunciado, en redes sociales, que el dueño de los perros ha sido citado para declarar ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, pero acusan que no se ha presentado. De igual manera, señalan que el hombre no se ha hecho responsable por los gastos médicos de la corredora.

Organizan marcha para pedir justicia por Isidra Torres

El dueño de los perros no ha sido detenido. Foto: archivo.

Familiares y amigos de la corredora han convocado a una manifestación pacífica para exigir que el caso de Isidra no quede impune y que el delito sea catalogado como homicidio culposo. Los seres queridos de la deportista demandan que el dueño de los perros sean arrestado y enfrente consecuencias legales por no haber detenido a sus mascotas y no auxiliar a la corredora, quien fue atacada frente a su taller mecánico.

La marcha está programada para el próximo 1 de octubre. La concentración partirá desde la Fuente de las Ocho Regiones y llegará hasta el Zócalo de Oaxaca, donde los manifestantes se plantarán para exigir que el dueño de los perros sea detenido y enfrente cargos por homicidio culposo en contra de la maratonista.

