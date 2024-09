AMLO se despide de Nayarit, Claudia Sheinbaum reitera continuidad del gobierno

El presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo en Nayarit por última vez, cerca de quince mil personas se dieron cita en el auditorio Amado Nervo de la capital del estado para agradecer las obras y el beneficio de los programas sociales a todas las y los nayaritas, y como ocurre desde hace cuatro meses, fue acompañado por la presidenta electa la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y fue esta última quien en su mensaje refrendó la continuidad de la cuarta transformación y sus bondades para todo el estado.

"Quedan unos días para que termine el gobierno del presidente e inicie el segundo piso de la Cuarta Transformación de México y vamos a gobernar con los mismos principios, con las mismas causas no va a regresar el régimen de corrupción y de privilegios, vamos a seguir gobernando con la máxima del humanismo mexicano: por el bien de todo primero los pobres" expuso la presidenta electa al inicio de su mensaje.

No tardó en anunciar las primeras obras que se darán continuidad en Nayarit y otras que habrán de iniciar una vez que asuma la presidencia del país:

"Vamos a hacer la carretera de Las Varas a San Blas vamos a darle continuidad, la última vez que estuve aquí les dije que íbamos a hacer el puente para cruzar el ferrocarril aquí en Tepic, y allá en la costa, el puente Federación entre Vallarta y Bahía de Banderas entre otras obras de apoyo a Nayarit, también está el proyecto del tren interurbano que recorrerá, Sonora, Sinaloa, Nayarit y Jalisco".

En medio de su discurso, la presidenta anunció que continuará con las conferencias de prensa todos los días conocidas como las mañaneras.

Al finalizar Sheinbaum Pardo dijo que se percibe una nostalgia por este cambio de gobierno, pero se habrá de recordar que el presidente Andrés Manuel López Obrador, regresó la dignidad al pueblo mexicano.

AMLO asegura que sus promesas serán cumplidas

Para concluir el evento el presidente Andrés Manuel López Obrador dirigió un mensaje a los nayaritas, anunciando que para el mes de diciembre de este año quedará listo el último tramo de la autopista de Tepic a Compostela, es la última parte de la carretera a la capital del estado con Puerto Vallarta, Jalisco, en donde el tiempo estimado de su recorrido es de 45 min a una hora.

"Hoy inauguramos una base naval para más de mil elementos, que estará en Boca de Chila municipio de Compostela, que dará mucha seguridad a toda la costa, además zarparán los pequeños barcos que llevarán a las Islas Marías, ahí en las islas, también se está por inaugurar un hotel para que las personas puedan disfrutar de más días de este lugar" dijo López Obrador.

El presidente detalló las acciones en la entidad. FOTO: Gob. Nayarit

El aún presidente, se dijo contento de lo que ocurrirá en los próximos días, donde entregará la banda presidencial a una mujer preparada: "voy a entregar la banda a una mujer extraordinaria, genial preparada, más preparada que el que les está hablando y que muchos de los que estamos aquí y de los gobernantes más preparados del mundo, ella tiene doctorado, preparada con experiencia en el gobierno entre otras cosas. Tiene convicciones, viene de abajo no es Fifi. No queremos a una gente de la élite, no queremos a un ladino a una ladina, queremos alguien que represente al pueblo y que le tenga amor al pueblo, eso es lo que se decidió"

Para finalizar les dijo a las y los presentes: "Hay que seguir luchando, hay que seguir adelante y que viva la próxima presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, qué viva Nayarit, qué viva México".

Nayaritas aplaudieron este último evento del presidente. FOTO: Presidencia

Miguel Ángel Navarro Quintero agradece al presidente AMLO

Al iniciar el mensaje de bienvenida para Andrés Manuel López Obrador, en su última visita como mandatario federal, el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero recitó una estrofa de la canción “Color esperanza”.

“Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera , pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón…”, expresó emocionado el mandatario nayarita, al recordar su primer contacto con López Obrador.

También recordó a Juan Escutia, quien perdió la vida por la patria, resaltando que perder la vida es lo de menos, que hay cosas más importantes como no traicionar los principios de la 4T: No robar, no mentir, no traicionar”. Mencionó que entre el presidente López Obrador y él coinciden los motivos para ver por el pueblo, resaltando que al terminar este sexenio ganó la historia de México y que ahora continuará con la doctora Claudia Sheinbaum como presidenta de México.

Navarro Quintero reconoció las acciones emprendidas por AMLO. FOTO: Gob. Nayarit

El gobierno de AMLO fue reconocido por el gobernador de Nayarit

El doctor Navarro gradeció a nombre de todos los nayaritas el apoyo que ha brindado a un estado extremo en necesidades, y recordó le pidió al presidente López Obrador que nos adoptara:

“Porque en Nayarit nos sentíamos como huérfanos, ahora le solicitó a la doctora Claudia Sheinbaum que nos adopte y nos ayude a continuar con el progreso de nuestro estado”, expresó el gobernador del estado.

Navarro Quintero mencionó las innumerables obras realizadas en Nayarit, resaltando el Canal de Riego Alejandro Gazcón Mercado. Habló de las innumerables el canal de riego. Alejandro Gazcón Mercado. Habló sobre las carreteras que consiguió el presidente para Nayarit, recordando que modernizó y agilizó la carretera de Compostela a Las varas que parecía un sueño imposible de lograr y resaltó que se está a punto de concluir también la carretera de Tepic a Compostela.

El presidente entregará el poder el próximo 1 de octubre. FOTO: Presidencia.

Nayarit estará con Claudia Sheinbaum

También mencionó la construcción de la obra de infraestructura hidráulica en el municipio de Tepic y todo estado con cuatro colectores y cuatro plantas de tratamiento. Destacó que se está terminando el aeropuerto internacional de carga y descarga en Tepic y también hizo mención de la sede de la Marina en Boca de Chila, lugar en donde estará el presidente López Obrador y la doctora Sheinbaum, supervisando los avances.

El mandatario nayarita se dirigió a la doctora Claudia Sheinbaum y le aseguró que Nayarit no la dejará sola.

Finalmente, el presidente Andrés Manuel y Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México, realizaron la firma del decreto Alejandro Mercado.