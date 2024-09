Localizan con vida a Donovan, niño de 14 años que desapareció al ir a su ensayo de baile

Un menor de 14 años, identificado como Donovan Ortega, fue reportado como desaparecido el pasado 19 de septiembre en ampliación Tepepan, de la alcaldía Xochimilco. Los familiares dieron a conocer que el niño salió de su casa alrededor de las 13:00 horas, de camino a un ensayo de baile. Sin embargo, pese a haber intentado contactarlo en reiteradas ocasiones, no regresó hasta cinco días después.

La familia compartió que Donovan es integrante de la Organización Irreverentes del Son, dedicados a llevar a cabo bailes tradicionales durante días festivos en la alcaldía de Xochimilco. No obstante, al ser cuestionados sobre si el menor de edad había llegado a su ensayo, aseguraron que nunca se presentó.

"Me llamo Donovan Ortega Soriano ayúdame a regresar a casa , mi familia y amigos me esperan , si sabes algo no dudes en avisar a las autoridades correspondientes o envía msj a la página y ellos se pondrán en contacto con mi familia " HOY POR MI , MAÑANA POR TI ", compartió su familiar, Gerardo Rojas, a través de Facebook.

Tras darse a conocer que Donovan no regresó a su hogar, su familia emprendió una campaña de difusión para dar con el paradero de su ser querido. Así mismo, los integrantes de la comparsa compartieron a través de sus redes sociales la ficha de búsqueda y solicitaron apoyo con el fin de obtener mayor información sobre el caso.

Los familiares del menor de edad acudieron al Ministerio Público y emitieron su denuncia, por lo que las autoridades capitalinas emitieron una ficha de búsqueda y abrieron una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades. Por fortuna, la Organización Irreverentes del Son y la familia Ortega difundió que Donovan se reunió con sus familiares durante el mediodía de hoy, 24 de septiembre.

"Donovan ya se encuentra en casa, les agradecemos a todos en difundir la noticia", difundió la Organización Irreverentes del Son.

Hasta el momento, los familiares no dieron a conocer si Donovan, fue víctima de un delito, por lo que se desconoce si la carpeta de investigación continuará su curso bajo el concepto de una posible privación de libertad.

