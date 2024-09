Desplazados de la Sierra y Costa de Michoacán piden ayuda humanitaria

Coahuayana, Michoacán.- Familias desplazadas por grupos delictivos que operan en la región sierra - costa de Michoacán, se manifestaron para pedir ayuda humanitaria a los gobiernos estatal y federal. Son cerca de 154 personas, en su mayoría mujeres y niños originarios de distintas comunidades de Aquila, Coalcomán y Coahuayana, los que se trasladaron a la cabecera de este último municipio, para resguardarse luego de que grupos de civiles armados irrumpieron en sus rancherías.

El pasado domingo, los afectados provenientes de pueblos como El Coire y El Salitre, se reunieron a las afueras de la presidencia municipal para hacer un llamado a las autoridades estatales y federales a fin de que envíen “ayuda humanitaria”.

Evangelina Contreras Ceja, integrante del colectivo Desaparecidos de la Costa y Feminicidios de Michoacán (Decofem), organización que brinda apoyo a los desplazados de esa región, expuso que además de las poco más de 150 personas que recientemente arribaron a Coahuayana para huir del crimen, se espera la llegada de otro grupo de habitantes desplazados del estado de Guerrero.

Explicó que la mayoría de los desplazados son mujeres y niños, pues los hombres optaron por quedarse en los pueblos asediados por el crimen con el objetivo de cuidar sus viviendas, tierras, bienes y animales.

“No trajeron ropa, no trajeron documentación, nada. Se salieron como pudieron porque los acorralaron y se salieron por los cerros. Tiene 8 días que se salieron, no se animan a hacer denuncias, hay desaparecidos, los hombres se quedaron a defender, a cuidar el patrimonio, pero no se sabe nada de ellos y son zonas donde hay cobertura”, explicó.