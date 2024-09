EU ha actuado con responsabilidad tras pausa con Ken Salazar por dichos sobre reforma Judicial, dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este jueves que Estados Unidos ha actuado con responsabilidad tras pausa con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, por su pronunciamiento sobre la reforma al Poder Judicial. Destacó que no hay necesidad de recibirlo en lo que resta de su gobierno, porque no hay tema.

"Ellos han actuado con responsabilidad, porque a partir de que fijamos nosotros esa postura, ellos abiertamente, públicamente han dejado de intervenir, porque cometieron el error de opinar en contra de la reforma al Poder Judicial", dijo.

AMLO destacó que han actuado responsablemente las autoridades estadounidenses. Foto: Especial

López Obrador dijo que se entendió que es un asunto de los mexicanos y que México es un país independiente y soberano y enfatizó que México no interviene cuando las autoridades de ese país presentan una iniciativa de reforma en el Congreso.

"Afortunadamente no ha habido ya opiniones sobre este asunto y pues son los los poderes legítimamente constituidos en México, los que están resolviendo lo de las reformas a la Constitución, porque imagínense que los mexicanos no pudiéramos reformar nuestra Constitución. No seríamos un país independiente", agregó.

El trato con Biden ha sido respetuoso: AMLO

El jefe del Ejecutivo indicó que el presidente Joe Biden ha señalado que el trato entre México y EU debe darse en condiciones de igualdad.

"Textualmente dice: 'en pie de igualdad', pero como sucede en varios países incluso en México, hay quienes en el mismo gobierno tienen otra opinión. En Estados Unidos, el Congreso es muy influyente, luego el Departamento de Estado, Departamento de Justicia, la Casa Blanca, las agencias, los partidos", destacó.

Honestidad, elemento para ser juez: AMLO

El presidente señaló que “se ha mentido” mucho sobre la elección de jueces, magistrados y ministros para confundir a la población y recalcó que aunque se requiere ser abogado y tener conocimiento, lo que “más se necesita es honestidad, integridad”. Confió que en una década de puesta en marcha la reforma al Poder Judicial será mejor el sistema de impartición de justicia.

A pregunta expresa, dijo que la reforma al Poder Judicial ayudará porque los juzgadores serán elegidos por el pueblo, “como se elige a los presidentes municipales, a los diputados federales, a los senadores, como se elige a los gobernadores, al presidente de la República”.

“Claro, cumpliendo una serie de requisitos, tienen que ser abogados, porque se ha mentido mucho, se ha confundido de que cualquiera va a ser juez y que se necesita para eso conocimiento. Sí, desde luego, pero lo que más se necesita es honestidad, integridad”, remarcó.

El titular del Ejecutivo Federal manifestó que “las cosas van a mejorar” porque el juez va a ser nombrado por la gente y no deberá favores. Recordó que van a presentar candidatos el Poder Legislativo, Judicial y Ejecutivo, además de que “todos los que están ahora van a ser candidatos”.

“Es indispensable la reforma al Poder Judicial. ¿Qué pensamos que va a ayudar? Pues que los jueces, los magistrados, los ministros, no los elija el presidente, ni los senadores, ni los dirigentes de los partidos. ¿Por qué? Se repartían por cuotas para hacer los acuerdos, las componendas, y que siguiera dominando una oligarquía, un gobierno para las minorías, entregaban el Poder Judicial como moneda de cambio para hacer esta alianza, la alianza de los potentados”, argumentó.

Criticó que ahora el exmandatario Ernesto Zedillo es el “paladín” cuando en su gobierno todo lo relacionado en materia de justicia se “arreglaba”

“Se llegó en este periodo neoliberal o neoposfirista, precisamente con el señor Zedillo, que ahora es paladín de la justicia y de la democracia, le entregó, al señor Zedillo, la procuraduría al PAN. El procurador del PAN, digo, del Procurador General de la República, era un panista, el señor Lozano. Y ahí estaba, me tocó presenciarlo, ahí estaba sentado junto a él, Diego Fernández de Cevallos, que era de los dirigentes más famosos del conservadurismo. Ahí estaban. Entonces, ahí arreglaban todo.

El presidente criticó que el Consejo de la Judicatura Federal no sanciona a jueces, además de que otros juzgadores aprovechan los fines de semana para dejar en libertad a presuntos delincuentes conocidos como “sabadazos”. De acuerdo co una gráfica que se presentó en un periodo de 2018 a 2024, de 250 personas privadas de su libertad; fueron liberadas por jueces 192 los fines y 58 de lunes a jueves.

Con información de Noemí Gutiérrez y Fernanda García.

Sigue leyendo:

AMLO realiza izamiento de bandera en memoria de las víctimas de los sismos de 1985 y 2017

Reforma a la Guardia Nacional: de qué trata el dictamen que hoy se discute en San Lázaro | EN VIVO