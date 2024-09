Delfina Gómez visita zona afectada por derrumbe en Naucalpan; pide evitar construcciones en zonas de riesgo

Durante un recorrido por la comunidad afectada por el deslave de un cerro en el municipio de Naucalpan, donde fallecieron seis personas, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez pidió a los ciudadanos hacer conciencia, y dejar de construir en lugares de riesgo; pues la mayoría de las emergencias recientemente registradas como consecuencia del reblandecimiento de tierra ocasionado por la lluvia han ocurrido en asentamientos irregulares.

En entrevista la gobernadora destacó que en el Estado de México los municipios que enfrentan situaciones de riesgo de deslaves en zonas irregulares, como los recién ocurridos en Naucalpan y Jilotzingo, son Chalco, Valle de Chalco, Ecatepec y Coacalco.

“Lo importante es hacer consciencia entre los ciudadanos en general, de tomar en serio de no estar edificando o no estar haciendo nuestras viviendas en lugares donde no es seguro”.

Destacó que además, las autoridades deben fortalecer más la supervisión, para que las construcciones de viviendas cuenten con todo los permisos necesarios; “porque hemos visto que son afectaciones en lugares donde no tenía que haber una edificación o una construcción”.

Gómez Álvarez dijo que son muchas los asentamientos irregulares que tiene el Edomex, por lo que es necesario revisar los Atlas de Riesgo del Edomex, para tomar las medidas de precaución necesarias.

“Si son varios, sobre todo la parte del oriente estamos más afectados, tenemos que ir tomando, ver los atlas de riego y medidas de precaución porque si estamos ante situaciones muy complicadas”.

Gobernadora visita Cuartos III y La Raquelito donde se registró la muerte de 6 personas

La gobernadora hizo un recorrido por la comunidad de los Cuartos III, donde este lunes 16 de septiembre se derrumbó un cerro, dejando sepultada una vivienda bajo toneladas de tierra con una familia adentro; ocasionando el deceso de 6 personas y otros tres lesionadas.

La maestra Delfina platicó con la familia que registró los decesos; y aseguró que lo único que piden es apoyo para que sean enterrados lo más rápido posible; pero todavía falta que les entreguen un cuerpo, por lo que esperarán que estén todos juntos para realizar el sepelio.

La primera mandataria del Edomex advirtió que es hora de que se atienda con la seriedad necesaria a la prevención de accidentes en zonas irregulares, para evitar caer en lo mismo, que ocurrió en gobierno anteriores, que permitieron edificaciones en zonas de riesgo.