"AMLO merece todo", afirma Beatriz Gutiérrez Muller en Palacio Nacional

“Se merece todo”, fue lo que dijo Beatriz Gutiérrez Mueller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, al ser cuestionada sobre el retiro del mandatario, quien se mudará a Palenque, Chiapas en 19 días, cuando concluya su sexenio.

“Lo que cambia ahora es que él se va a Palenque y es donde él quiere estar y yo lo he apoyado muchísimo porque él debe estar donde quiere estar en donde él se sienta muy a gusto, muy feliz, en paz, yo lo apoyo. Y si ese lugar no fuese Palenque, sino en el corazón de África, en un pueblo, yo apoyo esa emoción, porque se merece todo. Es una persona que ha sido un gran mexicano”, declaró.

Sigue leyendo:

“El régimen de privilegios, cada día más en el pasado”, dice Sheinbaum tras aprobación de reforma Judicial

Aprueban senadores en lo particular Reforma Judicial

En la mañanera de este miércoles también aseguró que no aspira a ocupar un cargo en el gobierno, sin embargo, apuntó que solo le interesa la política en el sentido de informarse, así como de tener una postura y una opinión al respecto.

“No. Bueno, sí, en un sentido de informarme, tener una opinión, una postura, pero si tú te refieres a participar en postulación de cargos públicos, no”, dijo frente al mandatario federal.

Al ser cuestionada sobre que le hayan negado el retorno del penacho de Moctezuma, Beatriz Gutiérrez dijo: “Pues el sabor de boca es amargo, pero hay que hacer el esfuerzo a veces las peticiones, deseos o acciones que hacemos en favor de algo que queremos lograr no se logran y queda ese sabor amargo, pero lo que queda es la esperanza de volverlo a pedir entonces ojalá en el futuro tengan más éxito otros gestores o gestoras con el gobierno de Austria para este asunto”.

Sobre su aportación en la recuperación de la memoria histórica, Gutiérrez Mueller, indicó que pese a que en otros gobiernos se habían hecho esfuerzos, fue en el periodo del presidente López Obrador que se hizo una reivindicación de la grandeza del país.

“Ahora hay una reivindicación de todo eso que explica, tanto de manera inmaterial como material, de dónde viene esa grandeza de este país. Y el gobierno actual, encabezado por nuestro presidente, ha hecho un esfuerzo inaudito que tiene pocos precedentes. Lo van a explicar, por cierto, el día 23, quienes van a exponer ante ustedes todo ese trabajo que no solo incluye las piezas arqueológicas, es mucho más que eso”, agregó.

La esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Gutiérrez Mueller, aseguró que fue un gran acierto que Claudia Sheinbaum Pardo haya sido elegida como la próxima presidenta de México.

Al acompañar al mandatario federal en la conferencia mañanera de este miércoles, sostuvo que el pasado 2 de julio el pueblo demostró que le es indiferente si el presidente o presidenta de México es bonita, feo, gordo, delgado o si parece Barbie.

“Es un gran acierto del pueblo de México. A mí me gusta porque el pueblo de México, al votar el 2 de junio, demostró que él es indiferente si el mandatario es hombre o es mujer. Y eso habla de un nivel de evolución superior al que ustedes imaginan. Qué bueno que en México ya no se tenga que votar por alguien que está bonita, o feo, o está gordo, o está delgadito y parece Barbie, eso ya es secundario”, resaltó.

Frente a López Obrador, Gutiérrez Mueller sostuvo que lo que realmente importa al momento de elegir a un mandatario es “lo que importa es qué compromisos adquiere con el pueblo de México y que los cumpla. Y eso es lo importante. Sobre en particular ella, estoy muy contenta porque la conozco. Y aunque no la conociera, creo que al escucharla, al percibir lo que ella expresa y cómo lo expresa, a mí me da mucha confianza”, dijo.