Reportan presunto grupo de autodefensa en Chiapas, aseguran ser exzapatistas en Chenalhó

A través de un video, hombres y mujeres fuertemente armados y cubiertos del rostro, advirtieron que no permitirán más asesinatos ni violencia por parte de grupos criminales con presencia en Chenalhó, Chiapas. Ante ello, se levantan en armas “ex compas zapatistas” señala una mujer en un video que circula en las redes sociales, ya que la población se ve afectada y no pueden vivir tranquilos.

Esta guerra no tiene fin por las amenazas de grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa son personas de otras entidades y no permitirán más asesinatos.

“Hace unos días en un video se ve cómo torturaron a personas en Tzanembolon y estos no nos tienen piedad y si permitimos eso van a seguir haciendo contra todo el pueblo. Ya estamos cansados de estos crímenes, por eso hoy nos organizamos y nos levantamos en armas para apoyar al pueblo de Chenalhó y a las autodefensas de El Machete, porque ellos son defensores del pueblo y aquí estamos y a estaremos, porque unidos jamás seremos vencidos”.

La mujer armada que aparece en el video, expresa que les duele ver el sufrimiento de la situación de los hermanos de la Esperanza y Centro de Tzanembolón que hoy están fuera de sus casas y están desplazados de Chenalhó junto a mujeres, hombres, niños y ancianos. Recordó la masacre de Acteal de 997 donde grupo de paramilitares privaron de la vida a 45 personas entre infantes, mujeres y personas adultas.

“Han dejado sus casas, animales y todas sus pertenencias, están enfermando y no tienen mucho alimento. A la ola de violencia por estos grupos criminales cada vez más afecta a toda la población de Chenalhó. Los tres niveles de gobierno no han hecho nada al respecto, no han actuado en contra de ellos”, sentenció.