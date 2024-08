"No me corresponde": AMLO sobre nuevos titulares de Sedena y Marina

“No me corresponde”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador ante el cuestionamiento de si ha realizado alguna sugerencia a Claudia Sheinbaum Pardo, virtual presidenta electa, para el nombramientos de los próximos secretarios de la Defensa Nacional y de Marina.

Dijo que la virtual presidenta electa tiene varias opciones para esos nombramientos.En la mañanera, explicó que en su caso, dejó esos dos nombramientos al final del proceso de transición.Reveló que su sucesora, la doctora Sheinbuam Pardo, opina que hay que esperar.

-Hasta ahorita no le ha compartido cómo va a ser esa selección, no le ha informado, se le planteó a López Obrador.

-No, hemos platicado. Ella es de la opinión de esperar un tiempo en los dos casos y está muy bien. Yo también hice lo mismo, o sea, dejé al final los dos nombramientos, Defensa y Marina, señaló.

El titular del Ejecutivo Federal estimó que aún hay tiempo porque para que se tome la decisión de quiénes serán los titulares de la Sedena y Marina.

-Descarta, entonces, usted hacer alguna sugerencia de algún perfil, se le cuestionó.

-No me corresponde, no me corresponde, eso es una facultad de la presidenta, acotó López Obrador.

