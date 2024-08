"No era imprudencia, tenía miedo”: dicen amigos de Paola, menor que murió arrastrada por la corriente de agua en Zapopan

A casi un mes de la trágica muerte de Paola Figueroa, la adolescente de 17 años que fue arrastrada - dentro de su camioneta - por una corriente de agua en Zapopan, Jalisco, amigos de la joven han rotó el silencio y a través de redes sociales han salido a defender a la menor de edad, quien ha sido objeto de diversas criticas por parte de internautas.

Fue mediante un video, publicado en TikTok, que una de las mejores amigas de Paola hizo un llamado a la población para detener los comentarios negativos que han estado recibiendo los familiares de la adolescente fallecida. Cabe recordar que fue el pasado miércoles 10 de julio cuando se reportó la desaparición de la joven, esto luego de que, durante una fuerte lluvia intentó cruzar un arroyo, a bordo de su camioneta, y terminó siendo arrastrada por la corriente.

Amigos de Paola se pronuncian contra los comentarios negativos en redes

Así quedó la camioneta donde viajaba Paola. Foto: archivo.

Cuatro días más tarde, el 14 de julio, fue localizado sin vida el cuerpo de Paola Figueroa, hecho que causó conmoción para la comunidad de Zapopan. Sin embargo, los amigos de la adolescente han denunciado que, desde entonces, la menor fallecida y su familia han sido objeto de fuertes críticas por parte de decenas de personas, quienes señalan a la joven como "imprudente", "tonta" y con "poco intelecto" por tratar de cruzar la corriente de agua que terminó arrastrando su camioneta.

"Paola Figueroa era una niña con 17 años que sufrió un accidente automovilístico debido a una lluvia intensa que ocasionó una corriente y la corriente arrastró a su carro con ella adentro. Cuando encontraron el carro no encontraron a Paola en el y empezaron un a búsqueda que duró 4 días. Encontraron su cuerpo a 8 kilómetros de la locación del accidente. Paola fue con sus amigas a Bugambilias, ella no se sabía mover en Bugambilias (...) se quiso regresar temprano a su casa y empezó a llover muy fuerte", declaro en redes sociales Fernanda, una amiga de la adolescente.

"Tenía miedo": explican amigos de Paola

Paola murió tras ser arrastrada por la corriente de agua. Foto:

@fer_pelaezm

La mejor amiga de Paola, Fernanda, agregó que la adolescente no conocía la ruta, por lo que no sabía sobre la fuerte corriente de agua: "se estaba inundado, le estaba entrando agua a su carro y ella no sabía qué hacer. Ella tenía pánico. Ella no se iba a bajar (del carro) porque no conocía nada en Bugambilias. Se fue por esa ruta y pasó lo que pasó. He visto muchos videos diciendo que le pasó esto por poca inteligencia, por tonta, porque le gustaba el peligro, personas como yo, que amamos a Paola, vemos esos comentarios y nos duele en el corazón directo".

Finalmente, Fernanda exhortó a las personas a no juzgar las decisiones que tomó Paola el día del accidente y pidió un alto a los comentarios negativos que han estado recibiendo los familiares de la joven: "Paola no fue tonta, no fue una persona que le gustaba el peligro, no. Paola tenía miedo, lo único que quería era llegar a su casa y ver a sus papás y contarles lo que había pasado, quería vivir. Paola era amable, super cariñosa, feliz, chistosa, era increíble", sentenció.