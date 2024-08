"Mi mamá explotó a sus empleados por años": influencer cuenta los maltratos que cometía su madre como empresaria

Alejandra Castilla, conocida por su presencia en TikTok, ha sacudido las redes sociales con una grave acusación contra su madre, quien ocupa el cargo de directora en una empresa, la cual no fue especificada en ningún momento por la joven influencer.

En un video que se ha viralizado rápidamente, Alejandra (@aleeydea en sus redes sociales), denuncia haber presenciado presuntas prácticas de explotación laboral y métodos fiscales cuestionables implementados por su madre, que, según ella, perjudican a los empleados de la empresa.

“Yo vi a mi mamá explotar a sus empleados por años sin ningún tipo de remordimiento y por eso me da un montón de risa y algo de tristeza ver gente defender a los empresarios cuando no pertenecen a ese círculo”, dijo Alejandra

Así pisotean los derechos laborales en las empresas: Alejandra Castilla

En el video, Alejandra Castilla revela detalles inquietantes sobre cómo su madre ha llevado a cabo estrategias para reducir la carga fiscal de la empresa a expensas de los trabajadores, como reportar salarios inferiores a los realmente percibidos por los empleados, lo que tiene serias implicaciones para su seguridad social y pensiones futuras.

Alejandra Castilla es modelo e influencer

X/@_aleeydea

“Yo sé de primera mano que tienen estrategias para pagar menos impuestos, aunque esto repercuta en el bolsillo de sus empleados", declaró Alejandra, visiblemente molesta.

Además, de acuerdo con las memorias de la joven, ella y otras personas al mando realizaban comentarios despectivos hacia los trabajadores, lo que subraya una actitud despreciativa hacia las necesidades y el bienestar de los empleados.

“Escuché como ella dijo miles de veces: pinches asalariados, de todos modos ellos no necesitan ganar más porque ellos no pagan colegiatura, ellos no viajan, a ellos no les importa’.”

La reducción en los salarios reportados afecta las contribuciones al seguro social y las futuras pensiones de los empleados, pues al inscribir a los empleados con salarios menores en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se les está perjudicando directamente en términos de su jubilación y seguridad social.

En medio de esta controversia, la modelo destaca su independencia financiera y profesional, subrayando que ha alcanzado su autonomía a través de su trabajo en redes sociales. “Y antes de que empiecen, hace años que mi mamá no me mantiene y al menos no exploto a nadie. Me exploto a mí misma en OnlyFans,” aclara, defendiendo su elección de carrera y su autonomía personal.

LA/TJM