“Las tres juntas por siempre”, despiden a madre e hijas que murieron en fatal accidente carretero

Mueren madre e hijas en accidente carretero Tomada de Grace Moreno

Tras difundirse la trágica muerte de una mujer y sus dos hijas, en un accidente carretero en Victoria-Monterrey, familiares y amigos le dieron el último adiós por medios de Facebook.

Accidente en que murieron la madre y sus hijas sobre la carretera Victoria-Monterrey. Foto: Nmás

Familiares, amigos y vecinos escribieron varios mensajes para dar el último adiós a la madre y sus hijas. Algunos de ellos estaban acompañados con videos o fotos de Gume Olguin y sus dos hijas de 5 y 15 años de edad.

“Esa llamada por la madrugada me dio tanto temor responder, pero me armé de valor y respondí no podía creerlo me dejó en shock”. “Las extrañaré mucho, pero sé que están en un lugar mejor, rodeadas de amor y luz”, escribió el usuario Anii Cm quien presuntamente fue la ex pareja de Gume Olguin.

“Es tan lamentable nunca dejaste solas a tus niñas y siempre luchaste por ellas y fuiste una gran madre luchona”, escribió Laura Ramirez.

En otro mensaje, Idaniia Alvarezz expresó “Hay amiga me parte el alma esta noticia jamás olvidaré esos momentos que pasamos juntas”.

“No esperaba despertar con esta noticia, Aún espero la llamada de mi jefa para recibir instrucciones”, narró Perla Cortez.

Gume Olguin y sus dos hijas de 5 y 15 años de edad murieron luego de que su camioneta chocara contra otro auto y volcara sobre la carretera Victoria-Monterrey; sin embargo, minutos antes del accidente, la mujer publicó un video en sus redes sociales.

De acuerdo a las primeras indagatorias, el accidente ocurrió cuando en la Ford Explorer en el que viajaban la madre y sus dos hijas se impactó de frente con otra unidad. Una de las camionetas quedó volcada a la orilla de la carretera, completamente destrozada. En el accidente murieron otras dos personas más y tres resultaron heridas.

Camioneta en que viajaban Gume Olguin y sus dos hijas. Foto: Nmás

Las víctimas mortales fueron identificadas como Gume Olguin y sus dos hijas: una niña de 5 años y una adolescente de 15 años, mientras que en el otro vehículo falleció un hombre llamado Luis Ramírez y su acompañante Olga Morales.

Todos venían de vacacionar de Mazatlán y regresaban a Montemorelos, Nuevo León.

Gume, Blanca y su pequeña hija de cinco años, regresaban al municipio de Montemorelos, Nuevo León, donde eran originarias, después de disfrutar unas vacaciones en Mazatlán, Sinaloa, cuando sucedió el lamentable accidente que les arrebató la vida.

Último video de Gume, Blanca y su pequeña hija de cinco años