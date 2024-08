Las elecciones extraordinarias en Chiapas siguen en pie

La organización de los comicios extraordinarios en tres municipios de Chiapas continúan, confirmó la presidenta provisional del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas (IEPC) en Chiapas, Magdalena Vila Domínguez.

La funcionaria indicó que los comicios se realizarán el próximo 25 de agosto, recordó que el órgano local no tiene la facultad para decidir sobre la ampliación del tiempo para este proceso.

En este momento están en revisión las candidaturas para las presidencias municipales de Pantelhó, Chicomuselo y Capitán Luis Ángel Vidal.

No ven impedimento en la realización de los comicios. FOTO: Archivo.

¿Qué falta para que se puedan llevar a cabo las elecciones extraordinarias?

Vila Domínguez comentó que se deben cumplir ciertos factores para poder continuar con este ejercicio, dentro de los cuales mencionó un informe del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre las condiciones para la instalación de casillas, así como un dictamen de las autoridades de seguridad sobre la posibilidad de un acompañamiento.

Hasta el momento, comentó, no se ha presentado ninguno de estos requisitos; no obstante, sostuvo que no hay nada que permita señalar que no se podrá realizar la elección.

En cuanto a los partidos políticos, la coalición Sigamos Haciendo Historia por Chiapas no presentó un convenio de coalición, mientras que Fuerza y Corazón por Chiapas sí presentó su alianza para que sus partidos fueran juntos en los comicios extraordinarios.

Las autoridades buscan continuar con los comicios. FOTO: Archivo.

¿Están en riesgo las elecciones extraordinarias en Chiapas?

A finales de julio, Claudia Rodríguez Sánchez, vocal ejecutiva del INE en Chiapas, indicó que las elecciones extraordinarias estaban en riesgo en Pantelhó, Chicomuselo y Luis Ángel Vidal.

La funcionaria indicó, entonces, que las manifestaciones que hubo hace unas semanas evitaban que el personal electoral local pudiera entrar a estas regiones para realizar las labores de capacitación necesarias.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha dado a conocer que los comicios se cancelarán, por lo que se prevé que el próximo 25 de agosto los ciudadanos elijan democráticamente a sus nuevas autoridades.