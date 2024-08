Colima aprueba jubilación con sueldo completo para magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado

Con mayoría de votos, el Congreso de Colima aprobó un programa de jubilación para magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, para que se retiren con el total de su sueldo.

De acuerdo con el dictamen leído por la diputada Yommira Carrillo, es un programa creado por única ocasión para los magistrados propietarios actuales, que cumplan con los requisitos para acceder a una jubilación, desde la entrada en vigor del decreto y hasta el 21 de julio del 2027.

Asimismo, señaló que el recurso saldrá del propio presupuesto de egresos del Poder judicial del Estado de Colima, que año con año atraviesa por problemas económicos para el pago de aguinaldos, que además incluye una prestación económica adicional, sin que supere la cantidad percibida en su último sueldo.

Anteriormente se negó la iniciativa por falta de recursos

Esta disposición también ordena al Instituto de Pensiones hacer lo conducente, pese a que en una propuesta similar que el Legislativo intentó aprobar en el pasado, el IPECOL advirtió que era inviable por la falta de recursos.

Al respeto el diputado del PRI, Héctor Magaña, dijo que votarían en contra de esta instrucción, pues no es posible que habiendo tantas necesidades como es la falta de medicamentos para la población y los problemas en materia de salud, Morena esté imponiendo un programa que no le fue pedido por ningún magistrado del Poder Judicial.

Finalmente, el dictamen fue aprobado con 16 votos a favor de Morena, sus aliados del PT, PANAL y PVEM, así como el priísta Miguel Ángel Galindo y los diputados sin partido Rigoberto García (ex priista) y Luis Alberto Vuelvas, suplente del diputado con licencia y ex secretario de Finanzas, Carlos Noriega, a quien es esta sesión no le permitieron regresar a su cargo, hasta que concluyan los juicios en su contra.

Los votos en contra fueron seis, de los panistas Crispín Guerra, Fernanda Salazar y Patricia Ceballos; Jesús Dueñas de MC, Ignacio Vizcaíno, diputado sin partido (ex MC), y Héctor Magaña del PRI.

