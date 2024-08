Clara Brugada va contra gentrificación en CDMX

La jefa de gobierno electa, Clara Brugada afirmó que “tendremos que regular más todo lo que provoque la gentrificación” en la Ciudad de México. En la explanada de la alcaldía Cuauhtémoc, la morenista dejó en claro que el fenómeno mencionado “no podemos dejarlo intacto”, y es por ello que se comprometió a trabajar para “garantizar que la población pueda seguir con rentas adecuadas o viviendo en los lugares de origen”.

“Nos vamos a convertir en el gobierno que más viviendas construya en la ciudad. Así que estaremos echando a andar este gran programa de vivienda que combata la desigualdad en esta ciudad de México. Vivienda para los que no la tienen. Vivienda para jóvenes. Vivienda en renta, con opción a compra. Vivienda que no expulse a la gente al otro lado de la ciudad”, expresó.

Asimismo, anunció que “vamos a fortalecer el Centro Histórico de la Ciudad de México”, para lo cual se va a impulsar un circuito en esta zona de la capital. Refirió que habrá un denominado “Centrobus”, que recorrerá los espacios más importantes del Centro Histórico.

Agregó que van por un gran corredor cultural en las inmediaciones del Teatro Blanquita que llegará hasta el Palacio de Bellas Artes. Puntualizó que esto se realizará “en combinación con el gobierno federal transformaremos todo ese corredor en un gran espacio cultural para la población”.

“Queremos que aquí se recupere la vocación turística del Centro de la Ciudad de México. Lo es y vamos a impulsar un gran proyecto que nos permita avanzar”, destacó.

Se espera que en su gobierno inicie el programa: Vivienda Social para Jóvenes

Reiteró que en esta demarcación habrá seis Utopías, una por año de administración; y la primera estará en la colonia Tepito. Manifestó que también se instalarán senderos seguros, que tiene como propósito iluminar las calles de esta alcaldía para combatir la inseguridad, además, reiteró que la campaña concluyó, y apuntó “que el gobierno va a ser para todas y todos sin distinción de banderas ni preferencias partidistas; vamos a gobernar para toda la población”.

Elección en la Cuauhtémoc sigue impugnada

Respecto a la elección de la alcaldía Cuauhtémoc, Brugada Molina explicó que esta continua impugnada en tribunales. Destacó que “esperemos que los tribunales resuelvan, y vamos a acatar la resolución de los mismos”.

“Quiero decirle a Caty Monreal que hay un gran pueblo en la Cuauhtémoc que la quiere. Estaremos al tanto de cómo concluye el proceso electoral y esperemos buenas noticias”, indicó.

Por su parte, la excandidata de Morena a la Cuauhtémoc, Caty Monreal detalló que “estamos esperando las determinaciones del poder judicial”, no obstante, expresó que será “respetuosa de lo que las autoridades electorales determinen”. Destacó que “la lucha sigue, seguimos en resistencia y no hay nada para nadie”.

“Seguimos luchando por la democracia política, el exceso en el rebase de topes de campaña, y otros temas que tenemos que esclarecer y que esperara que la autoridad resuelva. No podemos dejar que las y los conservadores sigan haciendo lo que siempre han hecho, sembrar odio y división de nuestro país”, concluyó.

