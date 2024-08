Aumentan los casos de Covid en Yucatán, ¿hay riesgo epidemiológico?

A pesar de que en Yucatán los casos de Covid-19 han aumentado, esto no representan riesgo epidemiológico alguno, pues ninguno de los 282 casos registrados en la pagina oficial del gobierno federal requieres de hospitalización.

Así lo señaló el secretario de salud Mauricio Sauri Vivas, quien reconoció este incremento pero señaló que esta enfermedad ya forma parte de las enfermedades respiratorias agudas, dentro del esquema de salud pública estatal.

Sigue leyendo:

Universidad Autónoma de Yucatán: vence plazo de inscripción para el ciclo 2024-2025

VIDEO | Ponen en riesgo a turistas: captan a guía jalando la cola a cocodrilo durante recorrido en Río Lagartos

No se prevé aumentar las pruebas de la enfermedad, ni hacer cambios a la estrategia actual. FOTO: Archivo.

El Covid es una enfermedad estacionaria en Yucatán

"En esta época recordemos que en está en período interestacional; es conocido que en el estado de Yucatán estas enfermedades respiratorias agudas muestran un incremento y el Covid no es la excepción".

indicó además que se está haciendo un monitoreo constante para determinar cómo reacciona la enfermedad. Hasta el momento, dijo, el incremento de los casos no da ningún indicio de alarma.

Por eso el funcionario estatal de salud recomendó a la población no caer en pánico y en caso de presentar síntomas acudir al médico, seguir sus indicaciones y no automedicarse. Informó también que no se tienen programadas acciones especiales por este tema.

No se ha anunciado alguna restricción por la enfermedad. FOTO: Archivo.

¿Qué hacer en caso de tener síntomas de Covid-19 en Yucatán?

“Que la población cuando tenga los sintomatología no se automedique se acuda a sus centros de salud a sus necesidades o a su médico en cabecera para recibir la atención adecuada”.

De acuerdo con la página oficial de la Secretaría de Salud, solamente hay cuatro hospitales con 100 por ciento de ocupación por coronavirus, pero ellos están ubicados en la Ciudad de México, en San Luis Potosí, Guerrero y Oaxaca.