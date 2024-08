AMLO sobre nombramientos de nuevos titulares de Sedena y Marina: "No me corresponde"

“No me corresponde”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador ante el cuestionamiento de si ha realizado alguna sugerencia a Claudia Sheinbaum Pardo, virtual presidenta electa, para el nombramiento de los próximos secretarios de la Defensa Nacional y de Marina.

En la Mañanera, dijo que su sucesora tiene varias opciones para esos nombramientos y recordó que, en su caso, dejó esos dos nombramientos al final del proceso de transición. Asimismo reveló que la doctora Sheinbaum también considera que debe esperar.

La virtual presidenta electa esperará para tomar esa decisión. Foto: Especial

"No, hemos platicado. Ella es de la opinión de esperar un tiempo en los dos casos y está muy bien. Yo también hice lo mismo, o sea, dejé al final los dos nombramientos, Defensa y Marina, señaló.

El titular del Ejecutivo Federal estimó que aún hay tiempo porque para que se tome la decisión de quiénes serán los titulares de la Sedena y Marina.

"No me corresponde, no me corresponde, eso es una facultad de la presidenta", acotó López Obrador.