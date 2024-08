AMLO a campesinos que bloquean la México-Puebla: “no vamos a ceder a chantajes”

Desde el salón Tesorería de Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los campesinos que bloquean la carretera México-Puebla a que no se dejen manipular por sus abogados, “no se les va a reprimir, porque nosotros no somos autoritarios, pero no vamos a ceder a chantajes”.

Señaló que los manifestantes están actuando con mala influencia de estos abogados que quieren lucrar porque si se están atendiendo sus peticiones.

Recordó que se pagaron los daños ocasionados cuando se construyó la autopista Puebla-México -un conflicto que tiene décadas— de acuerdos a un avalúo, pero los abogados mostraron inconformidad.

“Nosotros no podemos como servidores públicos pagar más de lo que se establece en un avalúo, no sé exactamente, pero están queriendo abusar. Y como nosotros no reprimimos, porque es mejor convencer, persuadir que reprimir, aprovecho para hacerle un llamado a los campesinos que no se dejen manipular por estos abogados”, llamó.

AMLO descarta reunirse con campesinos que bloquean la México-Puebla

El presidente descartó reunirse con los campesinos que bloquean la carretera porque ya hay mesas de diálogo, además de que “por ningún motivo aceptan y nosotros no podemos ser rehenes de quienes buscan lucrar, porque entonces sería lo mismo de antes y estamos dispuestos a pagarles, de acuerdo al avalúo”.

López Obrador dijo que se busca un acuerdo para evitar afectaciones a “mucha gente que no pueden transitar, aun cuando se están desviando los vehículos por vías alternas y ojalá ellos entiendan esta situación”.

“Nosotros no vamos a ceder violando lo que está establecido en las normas, porque además no se debe de olvidar que el presupuesto es dinero del pueblo. Y no estoy de acuerdo con lo que sentenciaba un antiguo político de que conflicto que se resuelve con dinero no es conflicto, porque antes todo era así, te doy a ti, a ti, a ti y me queda a mí, el que parte y reparte se queda con la mayor parte, eso no, se acaba la corrupción”, aseveró.