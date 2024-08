Socavones en Guadalajara: el Colegio de Arquitectos explica las posibles causas y pide no poner más "curitas"

Los socavones que se registran en la Zona Metropolitana de Guadalajara son resultado del crecimiento desordenado del área conurbada y del descuido de infraestructura hídrica en el subsuelo, advierte el Colegio de Arquitectos y Urbanistas en Jalisco.

Ahora que entran las nuevas administraciones de gobierno deberían de saber en qué condiciones están las entrañas citadinas, hacer un diagnóstico para planear estrategias de construcción y de corrección:

“Tienes que ver qué capacidad tienes instalada y a partir de ahí, desarrollar. Si vas a desarrollar (vivienda) cambiarás las redes sanitarias e hidráulicas, porque no puedes pretender que una construcción que se hizo hace cien años le dé abasto a una construcción que ha crecido en un 300 por ciento. ¡Cómo ha crecido la mancha urbana, es demasiado! No le puedes echar la culpa a que esté viejo porque tú como gobernante estás obligado a saber lo que tienes y en qué condiciones está”, apuntó la presidenta del Colegio de Arquitectos, María Elena González.

Sigue leyendo:

Hay 4 Tormentas activas en el Pacifico Mexicano, Fabio con posibilidades de fortalecerse

Familiares de Ladis Gabriel y José Emmanuel exigen al gobernador de Jalisco su aparición con vida

Necesario un estudio, una intervención y diagnóstico preciso

La presidenta del Colegio de Arquitectos y Urbanistas en Jalisco, María Elena González. Foto: Adriana Luna.

Durante décadas los gobiernos han solo reaccionado ante la problemática de infraestructura hídrica, algunos prefieren en lugar de abrir y corregir, tapar y olvidar que al fin y al cabo en seis meses termina la administración pública, dejándole el problema y la voluntad política de solución al que viene.

“Un curita, cuando se necesita un estudio, una intervención y un diagnóstico preciso. Y posteriormente una buena cirugía y no paliativos. Así como los ciudadanos comunes y corrientes no saben (qué hacer), tampoco algunos funcionarios saben, sus asesores son los que están mal, entonces que cambien de asesores. El gobierno no puede ser juez y parte, tiene que apoyarse de la academia, de los especialistas, los investigadores, los que saben porque hay mucha gente capaz en nuestro país y juntos sacar un diagnóstico de ciudad”, añadió la arquitecta.

Intentos por remediar el agua pluvial suelen ser superficiales: Marco Ramírez, investigador en geohidrología

El investigador en geohidrología, Marco Ramírez, afirma que las autoridades pueden causar impactos negativos con obras mal planeadas. Foto: Adriana Luna

Mientras tanto, en el cruce de López Mateos y Periférico continúan las obras, tras el socavón de 12 metros de largo que se ocasionó el pasado 25 de julio ante la agresiva corriente del Arroyo Seco. Se ha rehabilitado otro colector y se termina la cimentación para un puente nuevo, que debe estar listo el próximo 10 de agosto, según el plazo que se pusieron las autoridades.

Los intentos de remediar el paso del agua pluvial por el cauce del Arroyo Seco en medio de fraccionamientos habitacionales, suelen ser superficiales, cuando lo que se requiere es planificar el crecimiento de la ciudad junto con soluciones permanentes dependiendo de las necesidades de cada tramo.

“Es un traje a la medida, si tú tienes un área muy grande de captación 200, 400, 500 metros cuadrados y en precipitaciones tienes periodos de retorno alto que puede llegar a 70 milímetros, es un mundo de agua, pero si tú no infiltras y ese flujo preferencial aguas abajo afecta a una construcción, tú (como autoridad) estás generando impacto negativo. No es sólo que todos pongan pozos de absorción, se requiere planificación para la ciudad, no es cualquier cosa”, añadió el investigador en geohidrología, Marco Ramírez.