Jesús Ramírez Cuevas aclara si se unirá al gabinete de Sheinbaum: "Seguiré trabajando por la 4T"

Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de Comunicación Social y vocero de Presidencia, dijo que aunque no tiene un ofrecimiento para sumarse el equipo de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, seguirá trabajando por la 4T. Indicó que la reunión a la que asistió este jueves con la doctora Sheinbaum, fue analizar el tema de la conferencias de prensa matutinas.

Sigue leyendo:

AMLO reconoce al periodismo como una labor de "transformación"

"No es culiacanazo": autoridades llaman a la calma tras enfrentamientos en Sinaloa

“Yo sigo aquí, soy el vocero del gobierno de México, estamos organizando, estamos trabajando y pues terminando este gobierno que sigue estando de sol a sol, dando lo que haya que hacer para entregar las obras, para terminar bien este gobierno, no tengo otros planes, he estado ayudando a otros temas, pero es como ayuda, no hay ningún ofrecimiento, ni ningún cargo, soy el vocero del gobierno de México todavía”, indicó.