Estas fueron las secundarias que no iniciaron clases en San Luis Potosí: ¿qué sucedió?

Por conflictos de corte laboral cuatro telesecundarias no iniciaron ciclo escolar y por litigios legales cinco planteles de Educación Básica lo hicieron en sedes alternas, informó la presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado de San Luis Potosí, María Claudia Tristán Alvarado.

La legisladora de Nueva Alianza San Luis Potosí (PanalSLP) explicó que las cuatro telesecundarias que no iniciaron curso están ubicados en la Huasteca potosina, "por los laudos laborales que iban a ir a paro, solamente pararon cuatro en Huasteca, las demás continuaron sus actividades normales", indicó.

FOTO: Especial

¿Qué sucedió en las secundarias que no iniciaron clases?

Tristán Alvarado mencionó que también hay cinco escuelas que no tuvieron condiciones para iniciar ciclo escolar en sus edificios y lo hicieron en otros planteles, "son dos de la capital y los demás del interior del estado, son preescolares y primarias, algunas porque tuvieron situaciones de siniestros y no lo pueden arreglar porque la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado está tratando de arreglar edificios que estén escriturados y muchas escuelas no están escrituradas, es el caso de estás", puntualizó.

Las protestas de docentes de las telesecundarias iniciaron el pasado 22 de abril, cuando cuatro mil trabajadores del Subsistema de Educación Telesecundarias decidieron exigir sus pagos atrasados en cuatro zonas del estado de San Luis Potosí. La comunidad estudiantil y los padres de familia se han solidarizado con el gremio debido a las afectaciones económicas que han sufrido por el rezago de prestaciones y sueldos.

Entre sus exigencias, destacan la homologación de 30 a 26 horas de pago, pago de adeudo de aportaciones por parte del gobierno estatal , pago a mil 200 trabajadores con laudos, pago de seguros a familiares de docentes fallecidos, pago de bono de permanencia y aportación al Fondo de Vivienda del Subsistema de Telesecnduarias.

edg