Rusia abrió la posibilidad de conceder permisos de residencia a extranjeros que compartan valores tradicionales y discrepen de los principios neoliberales impuestos por sus gobiernos.

De acuerdo con el decreto firmado por el Presidente Vladimir Putin, las personas que se adhieran a los mismos valores “espirituales y morales” que Rusia, podrán mudarse sin aprobar los exámenes de idioma ruso e historia, que en otros casos son un requisito previo.

Los valores tradicionales incluyen la vida, la dignidad, los derechos humanos y las libertades, el patriotismo, la ciudadanía, el servicio a la Patria y la responsabilidad por su destino, así como altos ideales morales, una familia fuerte, el trabajo creativo, la prioridad de lo espiritual sobre lo material, el humanismo, la misericordia, la justicia, el colectivismo, la ayuda mutua y el respeto recíproco, la memoria histórica y la continuidad de las generaciones, y la unidad de los pueblos de Rusia.

Metro de Rusia. foto: Fototelegraf

Temperaturas en Rusia alcanza hasta los -50 grados

Es el país más extenso del mundo, con una superficie equivalente a algo más de la novena parte de la tierra firme del planeta, y posee una gran variedad de relieve y de ecosistemas. Su capital es la ciudad federal de Moscú.

La forma de gobierno es la república semipresidencialista formada por ochenta y cinco sujetos federales, y es el noveno país con mayor población en el mundo al tener 145 478 097 habitantes.

Las temperaturas medias de enero en toda Rusia, excepto la costa caucásica del mar Negro, son negativas: de -1° C y -5° C en el oeste de la parte europea a –50 grados en Yakutia. Son muy diferentes las temperaturas estivales en el norte y el sur de Rusia. Las medias térmicas de julio oscilan entre +1°C en el norte de Siberia y +25° C en la depresión del Caspio.