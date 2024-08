“Como están inactivos no van a dejar libres a delincuentes”, dice AMLO sobre el paro nacional en el Poder Judicial

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó este martes, que con el paro de labores en el Poder Judicial, los juzgadores no dejarán en libertad a los presuntos delincuentes, además de que dijo que a “la mayoría de los mexicanos no les va a importar”.



“Lo van a notar ahora que han decidido irse los del Poder Judicial a una huelga. A la mayoría de los mexicanos no les va a importar. Yo les diría con toda franqueza y también respeto que hasta nos va a ayudar a que si no están los jueces, no están magistrados, no están ministros en activo, tenemos cuando menos la garantía de que no van a dejar libres a delincuentes del crimen organizado y como no van a estar trabajando los juzgados, tampoco va a haber libertad para delincuentes de cuello blanco”, aseguró.

Sin pregunta de por medio, señaló que aunque es ilegal la huelga en el Poder Judicial serán respetuosos porque se respetan los derechos laborales. Dijo que al Consejo de la Judicatura Federal corresponde sancionar esas acciones.

“La única cosa que me preocupa es que tienen ahí un expediente guardado de 25 mil millones de pesos, que es decir, quisiera yo que le dieran curso, pero por lo demás no va a suceder nada, no pasa nada. Y en lo que a nosotros corresponde, respeto absoluto a su huelga, libertad.

“Establece la ley, ellos lo saben, que es ilegal lo que están haciendo o lo que van a hacer, pero no nos corresponde a nosotros sancionar, le corresponde al Consejo de la Judicatura, es decir, al mismo Poder Judicial. Aún si nos correspondiera a nosotros, se garantiza el derecho a disentir y el derecho a la huelga”, enfatizó.

El presidente recalcó que la reforma es para evitar que un poder esté en manos de una minoría rapaz y alejado de los intereses del pueblo.

“Nosotros no tenemos ningún problema, nada más que queremos dejar de manifiesto que es completamente injusto el que se quiera sostener, porque eso va en contra de los intereses de nuestro país y de nuestro pueblo, un sistema judicial entregado por entero a una minoría rapaz, un sistema judicial caracterizado por la corrupción y que lo que se está planteando es renovarlo para que se imparta justicia a todos los mexicanos, que no haya ningún órgano de gobierno faccioso, es decir, sólo para un grupo, para una facción”, expresó.

