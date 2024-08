Justicia para Denisse: familiares bloquean carriles laterales de Periférico Norte por el feminicidio de la mujer

Familiares y amigos de Alejandra Denisse Zarza Tirador realizan un bloqueo en los carriles laterales de Periférico Norte en dirección hacia el sur, a la altura de Naucalpan. Los inconformes exigen justicia por el feminicidio de la mujer, ocurrido el pasado 15 de abril del presente año. De acuerdo con los seres queridos de la víctima, el principal sospechoso del crimen sería su pareja sentimental, un hombre que - tras el crimen - huyó junto a sus hijos y permanece prófugo de la justicia.

Según el testimonio de Evelyn, hermana de Denisse, la mujer fue asesinada el pasado 15 de abril en el municipio de Nicolás Romero, en el Estado de México. No obstante, denuncia que, desde que ocurrió el feminicidio, no ha tenido una atención oportuna por parte de las autoridades, a quienes denuncia por "encubrir" al feminicida de su hermana.

Sigue leyendo:

Se arroja mujer con su hija de 5 años en brazos desde la azotea de un edificio

Hombre asesina a su pareja tras consumir ayahuasca, buscaba "salvar su alma"

¿Qué se sabe sobre el feminicidio de Alejandra Denisse?

Denisse tenía 31 años cuando fue asesinada. Foto: especial.

Ante cámaras de medios de comunicación, la hermana de Denisse, Evelyn, detalló que el pasado 15 de abril del presente año sus padres encontraron el cuerpo sin vida de sus hermana. El cadáver estaba en el interior de su vivienda y, su entonces pareja sentimental, había declarado que se trató de un suicidio. Sin embargo, los padres de Denisse se percataron de que el cuerpo de su hija tenía signos de violencia, tales como golpes, rasguños y había charcos de sangre dentro de la casa.

"La casa olía a cloro y fabuloso. La señorita de Protección Civil, la que llegó a revisar a mi hermana para ver si tenía signos vitales, nos preguntó si estaba embarazada, porque sus piernas olían a cloro. (Él) la había limpiado. Donde estaba (el cuerpo) había un charco de sangre y en la carpeta (de investigación) niegan haber encontrado líquido hepático", denunció Evelyn ante los medios de comunicación presentes.

Familiares de Denisse denuncian que las autoridades dejaron en libertad al principal sospechoso

El sospechoso escapó con los hijos de Denisse, por lo que sus familiares activaron Alerta Amber para dar con su paradero. Foto: especial.

La hermana de Denisse agregó que el principal sospechoso del feminicidio sería un hombre, quien en ese entonces era pareja sentimental de la víctima. Sin embargo, denuncia que el sujeto ha sido protegido por las autoridades y actualmente permanece prófugo de la justicia: "se lo lleva una policía de investigación, identificada como Paulina Enriquez. Ella se hizo pasar como fiscal. Se lo lleva muy familiarizado; se lo llevó en su propio carro, ni siquiera dejó que se lo llevara la patrulla. A mi hermana se la tuvo que haber llevado la SEMEFO y se la llevó la funeraria", señaló.

Supuestamente, el sospechoso fue llevado a presentar su declaración y, antes de siquiera conocer los resultados de la necropsia al cuerpo de Denisse, fue puesto en libertad. Acto seguido, él tomó a sus hijos y escapó con ellos. Desde entonces la familia de Denisse no ha sabido sobre su paradero y por esta razón decidieron salir a tomar las calles en espera de ser atendidos por las autoridades. "No sabemos nada de ellos. Los familiares (de él), empezando por su madre, se burlan de nosotros. Hay una carpeta de investigación, pero no han hecho nada. Nos dan largas. El caso esta vendido", denuncia Evelyn.