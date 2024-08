Vivian Daniela luchó con fuerza, me lo reflejan sus moretones: madre de la paramédico asesinada pide justicia

A través de redes sociales, la madre de Vivian Daniela - una de las víctimas del triple feminicidio ocurrido el pasado 30 de julio en un departamento ubicado en el municipio de Santiago Tulantepec, Hidalgo - rompió el silencio y compartió un contundente mensaje para exigir a las autoridades que la muerte de su hija, y dos de sus amigas, no quede impune, este luego de que se dio a conocer que hay tres personas detenidas en relación a este hecho violento.

El multifeminicidio ocurrió durante la noche del 30 de julio en el interior del departamento donde vivían las tres víctimas. Aparentemente, las mujeres fueron heridas con armas punzocortantes y sus cuerpos presentaban señales de tortura extrema: "la violentaron, la amarraron y la degollaron. Luchó con todas sus fuerzas, me lo reflejan sus manos inflamadas y con moretones", escribió la madre de Vivian, identificada como Mónica Elizabeth, en redes sociales.

Piden justicia para Vivian Daniela

Elizabeth detalló que desearía estar con su hija, pero sus deseos de justicia son mayores. Agregó que busca evitar que otras mujeres sufran lo mismo que vivieron Vivian y dos de sus amigas, quienes fueron asesinadas junto con ella: "quisiera irme de la mano con ella y lo haré hasta que se haga justicia, no por mi dolor, sino por la seguridad de que otras chicas no les pase lo que a mi hija, a Joss, Pita y ese pequeñito que no alcanzo a nacer, que estaba en el vientre", detalló.

Las víctimas del triple feminicidio fueron identificadas como Yesenia y Guadalupe, hermanas de de 26 y 23 años; así como Vivian Daniela, quien era su amiga y era originaria de Tijuana. Según la madre de Vivian, ella era paramédico, maestra de inglés, bailarina y madre de un pequeño: "a los que le arrebataron la vida a ella y sus amigas, donde quiera que estén, estaré meditando y orando por ustedes, para que puedan sanar la falta de amor en sus vidas que los ha orillado a actuar así; espero despierten su nivel de conciencia y se haga justicia", dijo la madre de la paramédico.

Fueron asesinadas en Hidalgo

Al respecto, las autoridades del estado confirmaron que hay tres personas detenidas por el feminicidio. Según el Secretario de Gobierno de Hidalgo, Guillermo Olivares Reyna, informó que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSPH), la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) y la Guardia Nacional (GN) detuvieron a tres presuntos responsables del crimen, quienes se identificaron como Omar, Diana y Ricardo, alias “El Richard”.

Según las indagatorias, la causa del triple feminicidio podría ser la relación sentimental entre Omar y una de las víctimas, identificada como Guadalupe, quien tenía un embarazo de 4 meses. Cabe mencionar que Guadalupe sufrió un aborto como consecuencia de la agresión, por lo que madre e hijo perdieron la vida en el ataque.