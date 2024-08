"Si no lo baja voy a llamar a la policía", conductor de taxi se niega a llevar a un niño solo: VIDEO

Un conductor de taxi de aplicación se volvió viral en redes sociales por la insólita reacción que tuvo al negarse a llevar a un niño solo en el servicio que solicitó una familia, esta escena fue captada en video por las cámaras de seguridad del mismo automóvil que fueron difundidas.

En este video se observa que el conductor llega a la ubicación donde se solicitó dicho servicio y en el momento en que la mujer saluda al chófer y el menor de edad cuya identidad es reservada sube al automóvil se desata el conflicto: la madre le pidió a su hijo que se colocara el cinturón de seguridad, sin embargo no se sube.

La acción de la madre despertó en el chófer una reacción de rechazo ya que preguntó de inmediato si ella no subiría en este viaje, al obtener una respuesta negativa comenzó a confrontarla y regañarla por enviar al menor solo con él. La mujer le había indicado que en la dirección a donde llegaría lo esperaba su padre.

Seguir leyendo:

Lee la declaración completa de "El Mayo" Zambada sobre la reunión en que fue secuestrado

Metro CDMX: chocan dos trenes de línea 12 en estación Mixcoac

Ante ello, el chófer se negó a realizar el viaje pese a no tener impedimento en la plataforma digital para la que trabaja. Su reacción conmocionó a los internautas de las redes sociales

-¿Disculpe no va a viajar usted?, cuestiona el chofer quien le insiste tras ver que la madre no se sube al taxi.

"No puedo hacer el viaje, no puede viajar solito el niño".

- "Pero ya lo he mandado en otras ocasiones (...) y sí lo llevan, lo va a recibir su papá", le dice la mujer.

"No, no, no. Literalmente no puedo hacerlo. Tiene que viajar usted con el niño porque no puedo llevar al niño. Sí anteriormente lo ha hecho qué mala onda porque es una gran responsabilidad. Y si no lo baja voy a llamar a la policía" amenaza el chófer.