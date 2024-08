Prevén nuevo éxodo venezolano por resultados electorales

Migrantes venezolanos radicados en la zona centro-norte de México realizaron una manifestación pacífica en la explanada de Plaza Patria de la capital de Aguascalientes. En su mayoría viven en la urbe, pero también asistieron de ciudades cercanas, como León y otros puntos del Bajío.

Aunque en esta zona del país han encontrado estabilidad económica que mejora su calidad de vida, aún tienen presente la precariedad con que vivían en su país de origen, como lo expresó Geisel Garrido, migrante venezolana quien trabaja para una compañía de seguros en Aguascalientes.

Sigue leyendo:

Nicolás Maduro advierte que desatará una revolución en Venezuela

Venezuela: el fiscal de Maduro dice que manifestantes usan "salsa de tomate" para fingir heridas

Crean aplicación para denunciar protestas en contra del gobierno de Maduro

“Salí hace casi ocho años, el motivo fue que en Venezuela no se vive, se sobrevive, no hay medicina, no hay para la canasta básica, el sueldo es una miseria, es aproximadamente de dos a cuatro dólares al mes, no hay absolutamente nada en Venezuela, la verdad, no se puede vivir”, señaló.

Los migrantes sudamericanos protestaron contra lo que consideran un fraude electoral. Foto: Omar Hernández

Prevén nuevo éxodo venezolano

Los venezolanos adelantaron que han tenido conversaciones con familiares y amigos que aún radican en Venezuela y aseguran que ya se están preparando para dejar todo en el país sudamericano y huir a otras partes del continente.

Algunos manifestantes señalaron su preocupación por la situación en su país. Foto: Omar Hernández

“Por el tema que hubo del fraude electoral el 28 del mes presente va a haber otro éxodo migratorio, la verdad, después de este fraude, se acordarán de mí de que van a migrar millones de venezolanos nuevamente”, manifestó Garrido.