“Me dejas mi corazón en dos pedazos”: ¿Qué le pasó a Luis, joven que fue asesinado frente a su novia en Lerdo?

Un joven de 23 años de edad identificado con el nombre de Luis Gaspar Grado Valenzuela perdió la vida luego de ser víctima de un ataque con arma blanca en el municipio de Lerdo, estado de Durango. Los primeros reportes arrojan que la agresión ocurrió mientras se encontraba en compañía de su novia.

Hasta el momento, las autoridades locales ya iniciaron con las investigaciones correspondientes a fin de esclarecer lo ocurrido, dar con los presuntos responsables de la agresión y seguir con la continuidad del procedimiento legal por el homicidio del joven.

De acuerdo con la información disponible hasta el momento, lo que presuntamente ocurrió fue que durante la madrugada del sábado 6 de julio, Luis se encontraba caminando con su novia entre la calle Felipe Ángeles y el Periférico en la colonia Francisco Villa del municipio de Lerdo.

No obstante a lo anterior, se presume que de pronto, la pareja fue abordada por dos sujetos. Aunque al principio todo comenzó como una discusión, la situación fue escalando hasta que uno de los presuntos agresores sacó un arma blanca.

Cuando Luis vio el arma, intentó escapar y pese a que corrió, los sujetos, lo alcanzaron, lo hirieron y finalmente escaparon. Pese a que el joven fue trasladado al Hospital General de Lerdo y luego al General de Gómez Palacio debido a las heridas que presentaba, terminó perdiendo la vida.

Luego de que se dieron a conocer los hechos, Laura Valenzuela, una mujer identificada en Facebook como la madre de Luis, ha compartido una serie de mensajes de despedida para el joven. En ellos, ha demostrado el gran dolor que la partida de su hijo le ha causado.

“Luis Gaspar Grado Valenzuela mi niño hermoso te me fuistes me dejas mi corazón en dos pedazos mi amor te quiero me dejas sola”, se lee en Facebook.