Coinciden trabajadores del Poder Judicial en foros sobre reforma constitucional

El diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, dijo este domingo que ministros, jueces, y trabajadores del Poder Judicial, además de legisladores y especialistas, coincidieron en la necesidad de una reforma constitucional que permite, principalmente, la elección de los impartidores de justicia en el país.

Esa coincidencia, dijo, "desmiente el mito de que los propios integrantes del Poder Judicial se oponían a la reforma, sin embargo, en cada ejercicio se ha manifestado la aceptación de que sí es posible que el pueblo de México elija a jueces que no respondan al dinero, intereses políticos, padrinos políticos ni a corrupción".

Sigue leyendo:

TEPJF batea recuento de votos en la alcaldía Cuauhtémoc

PAN en el Congreso de la CDMX asegura que recuento de votos en Cuauhtémoc pondrá fin a la era Monreal

Ignacio Mier, dijo que se derrumbó el mito de que habría una parálisis en dicho poder, pero con el modelo que está planteando habría una transición que permitiera a este seguir operando y desempeñando sus funciones.

Aseveró que el desarrollo de los diálogos nacionales que son para terminar con los mitos sobre la reforma constitucional que pretende, principalmente, la elección de jueces, ministros y magistrados.

El también senador electo por el estado de Puebla apuntó que desde que Claudia Sheinbaum le solicitó a los legisladores que se pudiera ampliar el parlamento abierto para "aclarar todos esos mitos y dudas, ella ha estado participando personalmente".

El legislador celebró que los foros que se han realizado a nivel nacional han confrontado la realidad de la justicia en nuestro todo el territorio nacional.

“La realidad es que en México no hay justicia, en México las cárceles están llenas de inocentes y las calles, muchas calles llenas de delincuentes, con una puerta giratoria, con jueces, afortunadamente no todos, que no han hecho uso en su responsabilidad del buen juicio, que es lo primero que debe tener un juez”, dijo.