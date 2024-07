COMIPEMS: ¿cuándo se creó y cuándo se aplicó el primer examen de admisión al nivel Medio Superior?

Claudia Sheinbaum dio a conocer que Mario Delgado ocupará la titularidad de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en cuanto asuma la presidencia de la República Mexicana y tras dicho nombramiento el todavía líder de Morena reveló que entre sus planes de trabajo tiene contemplado la eliminación de la prueba COMIPEMS, por lo que, como era de esperarse, se originó un intenso debate en torno a la referida institución, la cual, se encarga de asignar a los estudiantes de la zona metropolitana en los distintos planteles de educación media superior basándose en los resultados de un examen de conocimientos.

Fue durante una conferencia de prensa donde Mario Delgado señaló que uno de los principales objetivos de su gestión será mejorar el acceso a la educación pública y para lograrlo tiene contemplado impulsar la construcción de más escuelas del nivel medio superior para así garantizar que los alumnos puedan continuar sus estudios y sin tener que participar en algún concurso de asignación, lo que quiere decir que el examen de la COMIPEMS quedaría eliminado.

“Que se construyan las preparatorias que hagan falta y que esto nos lleve a terminar con la famosa prueba COMIPEMS, que todas y todos los jóvenes que quieran estudiar lo puedan hacer y además su beca”, fueron las palabras del próximo secretario de Educación Pública, por lo que, como era de esperarse su anuncio abrió un intenso debate en torno al tema.

¿Cuál es el origen de la COMIPEMS y cuándo se aplicó su primer examen?

De acuerdo con la información difundida en el portal oficial de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (COMIPEMS), dicha institución surgió en el año de 1996 con el objetivo de establecer un único concurso de asignación al nivel medio superior dentro de la zona metropolitana, la cual, está conformada por todas las alcaldías de la Ciudad de México y 21 municipios conurbados del Estado de México y esto se debió a que en aquel entonces cada institución aplicaba su propio examen o método de ingreso, lo cual, además de resultar más costoso para los alumnos, también ponía en duda la transparencia de las pruebas.

Desde su creación, la COMIPEMS ha realizado un total de 29 concursos de asignación, los cuales, de manera recurrente generan todo tipo de polémicas pues no todos los participantes son asignados en la escuela de su preferencia, incluso, hay algunos que no alcanzan el puntaje para ser asignados en algún plantel y hasta hay quien argumenta que por distintas situaciones no pudieron tener un buen desempeño en la prueba de conocimientos, por lo que algunos alumnos optan por seguir sus estudios en el sector privado, mientras que otros incluso pueden llegar a pausar o abandonar sus estudios.

Por el momento, la desaparición de la prueba COMIPEMS solo está contemplado como un proyecto a futuro de la próxima administración de la Secretaría de Educación Pública (SEP), sin embargo, se espera que durante los próximos meses se ofrezcan más detalles específicos sobre el futuro de esta institución.

Actualmente, el concurso de admisión 2024 se encuentra en la etapa de la evaluación de los exámenes y será hasta el próximo 9 de agosto cuando se publiquen los resultados en el portal oficial de la COMIPEMS y para conocer la escuela en la que fueron asignados, los estudiantes deberán contar con su número de folio y con su CURP.

Una vez que sepan en qué escuela fueron asignados, los estudiantes deberán informarse sobre el proceso de inscripción para tener a la mano la documentación necesaria y así poder asegurar la continuidad de sus estudios.