Justicia para Dora: se hizo una lipoescultura y murió, su médico no tenía título ni cédula

En redes sociales se hizo viral el caso de Dora, una mujer de 45 años de edad, quien perdió la vida luego de someterse a un procedimiento estético en el estado de Chihuahua. Según medios locales, la fallecida acudió a una clínica privada para realizarse una lipoescultura, sin embargo, el médico que la atendió no contaba con cédula profesional, ni título como cirujano plástico; aún así, el hombre accedió a operar a la víctima.

Aparentemente, la cirugía de Dora se realizó el pasado 27 de junio, no obstante, tras el procedimiento comenzó a presentar severas complicaciones, por lo que tuvo que ser trasladada de emergencia a un hospital local. Derivado de su lipoescultura, Dora perdió la vida por una falla orgánica múltiple, esto a tan solo un día de haber sido sometida a la cirugía estética. Supuestamente, ni la mujer, ni su familia, sabían que el médico privado no contaba con las certificaciones correspondientes para hacer una lipoescultura.

Sigue leyendo:

Mujer se somete a cirugía plástica para adelgazar 8 kilos antes de su boda; muere en el quirófano

Bellakath casi muere desangrada por una cirugía estética: VIDEO

Mujer se sometió a una lipoescultura y murió por complicaciones

La mujer murió un día después de su cirugía. Foto: Archivo.

Tras el caso, trascendió que la Fiscalía estatal abrió una carpeta de investigación contra la clínica privada donde Dora acudió a realizarse la cirugía estética. De igual manera, Luis Carlos Villamar Tarín, comisionado estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COESPRIS), informó que se suspendió el área de hospitalización y quirófano de la clínica privada debido a incumplimientos con las Normas Oficiales Mexicanas.

El comisionado agregó que el médico que operó a Dora no logró acreditar los títulos en cirugía plástica y estética, por lo que no era una persona avalada para realizar este tipo de procedimientos. El funcionario agregó que la clínica privada presentaba múltiples fallas en su infraestructura, ya que no contaba con ventilación y las paredes estaban en muy mal estado, por lo que sus quirófanos no eran lugares óptimos para realizar intervenciones quirúrgicas.

¿Cómo saber si un médico está certificado para operar?

Investigan el médico que realizó la cirugía de Dora. Foto: Archivo.

Luego de que el caso de Dora se hiciera viral en redes sociales, otros especialistas recordaron que las personas tienen el derecho de consultar en sitios oficiales del gobierno si un médico cuenta con cédula profesional y título para realizar procedimientos quirúrgicos. Para hacerlo, las personas interesadas pueden acceder al Registro Nacional de Profesionistas, en donde únicamente necesitarán buscar el nombre completo del médico.

Una vez que las personas hayan escrito el nombre completo del médico, el Registro Nacional de Profesionistas arrojará su cédula profesional, fecha de egreso e institución educativa en donde obtuvo el título. En el caso de que el médico no cuente con título, o cédula, no aparecerá en el registro y así las personas sabrán que se encuentran ante un engaño.