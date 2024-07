AMLO advierte sobre el "plan con maña" del Poder Judicial para arrebatar mayoría legislativa a Morena

El presidente Andrés Manuel López Obrador alertó sobre un “plan con maña” que tiene el Poder Judicial para quitarle la mayoría legislativa a Morena, lo anterior por el contexto de que el juez federal Rodrigo de la Peza ordenó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación nombrar a dos magistrados.

“Pero para qué quieren nombrar a esos dos, de cuánto acá al juez le importa que esté integrado completamente el Tribunal, pues todo es un plan con maña, porque los dos que tienen son del bloque conservador y entonces tendrían mayoría en el tribunal y entonces el tribunal y entonces el tribunal podría cancelar la elección, pero eso no es para no exagerar, no, lo que más añora es que se aplique una fórmula que no esté en la Constitución para que no haya la supuesta sobrerrepresentación y Morena y sus aliados no tengan mayoría calificada en la Cámara de Diputados y no puedan reformar la constitución”, expresó.

En conferencia de prensa reiteró que estuvo bien que la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, vaya a interponer una denuncia por juicio político, puesto que no se puede estar pisoteando la constitución.

Rodrigo de la Peza fue señalado de violar la Constitución por López Obrador

“Qué tiene que hacer un juez para calificar la elección presidencial y federal, pero, ¿cómo se atreve a violar así, a pisotear la Constitución? Porque se sienten protegidos por los de la Suprema Corte y los de la Suprema Corte se sienten protegidos, porque tampoco son los que mandan, en esto hay, como se dice en algunos lugares, nivelitos, arriba hay otros. Pero imagínense eso, es una maniobra politiquera”, expresó.

López Obrador señaló que son los ministros los que se dedican a violar la Constitución Mexicana, esto pese a que el artículo 127 dice que ningún funcionario público puede ganar más que el Presidente.

“Y no es nada más este caso. Los que deberían de respetar la Constitución son los ministros la violan. La Constitución establece en el artículo 127 que ningún funcionario público puede ganar más que el Presidente y ellos ganan cuatro veces más que lo que gana el Presidente de la República. Y somos unos caraduras, cretinos. ¿Cómo van a impartir justicia así?”, manifestó.