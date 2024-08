INE no quita ni pone legisladores en la asignación del Congreso

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, afirmó que el órgano electoral no quita ni pone legisladores en la asignación de escaños y curules del Congreso, pues afirmaron que no se saldrán de los márgenes de la ley y tomarán el ocho por ciento del límite de sobrerrepresentación por partido político, y no por coalición.

En conferencia de prensa, la consejera del órgano electoral autónomo afirmó que para la asignación de legisladores en la Cámara de Diputados y Senadores pluris, aplicarán la ley al cien por ciento.

Seguir leyendo:

Demandan presupuesto suficiente para elección de jueces en 2025

TEPJF rechaza queja de Xóchitl Gálvez contra el INE

“El Instituto no quita ni pone, el Instituto aplica la ley, el Instituto no va a salirse de los márgenes de la ley y estará atento a lo que el acuerdo dice y la propia Constitución y nuestros propios reglamentos marcan”, dijo.

La consejera afirmó que para la asignación de curules y escaños de representación proporcional, tomarán como base el acuerdo del 7 de diciembre de 2023, en el que se indica que se tomará el 8 por ciento de sobrerrepresentación de ambos principios (pluris y mayoría relativa) como límite por partido político, y no por coalición.

Incluso aseguró que ese acuerdo del 7 de diciembre de 2023 es conocido por todos los partidos políticos y consejeros del INE.

“Ese acuerdo tiene el consenso y sello de la definitividad de los acuerdos que se van tomando en este Consejo General del INE, y algo maravilloso de este acuerdo es que todos los partidos y los consejeros los conocimos al mismo tiempo, los trabajamos al mismo tiempo, antes de que hubiera candidaturas y antes de que tuviéramos resultados electorales, eso es lo que el instituto genera como certeza que es un principio rector de la actividad electoral”, aseveró.

El acuerdo que refiere la consejera presidenta precisa que “el tercer límite constitucional consiste en que, en ningún caso, un partido político pueda contar con un número de diputaciones por ambos principios que representen un porcentaje total de la Cámara de Diputados y Diputadas, que exceda en 8 puntos su porcentaje de votación nacional emitida”.

Es decir, se habla de partidos políticos, más no se toma en cuenta que el 8 por ciento sea por coaliciones.

Y en caso de que los partidos políticos cuyo número de diputados por ambos principios exceda de 300, o su porcentaje de curules del total de la Cámara exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida, le serán deducidos el número de diputados de representación proporcional hasta ajustarse a los límites establecidos, asignándose las diputaciones excedentes a los demás partidos políticos.