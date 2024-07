Chiapas: ¿se suspenden las elecciones extraordinarias? Pantelhó y Capitán Luis Ángel Vidal son puntos críticos

El consejero electoral de INE en Chiapas Héctor Alejandro Guillén Bautista, apuntó que se han encontrado con dificultades en los municipios de Pantelhó y Capitán Luis Ángel Vidal, donde se realizarán las elecciones extraordinarias, el próximo 25 de agosto.

Esta situación pone en jaque la jornada que se tiene pendiente, lo cual impediría el cumplimiento de los comicios y la selección de una autoridad competente en ambos municipios.

El consejero electoral aseguró que es necesario que haya un clima de seguridad en la zona para poder llevar a cabo los comicios. FOTO: Patricia Espinosa

La jornada electoral está en riesgo en dos municipios de Chiapas

Esto podría inclusive ocasionar la suspensión de la jornada electoral, ya que no existen o no existieron las garantías necesarias, suficientes, mientras que los trabajos no pudieron realizarse en tiempo y en forma, opinó el consejero.

En términos de la legislación en el estado, al no poderse realizar dichos comicios y no poder darle ese derecho a la gente de que elija la autoridad será el Congreso del Estado.

Debe haber ciertas garantías para poder llevar a cabo los comicios. FOTO: Archivo.

¿Qué pasará si non hay elecciones en Chiapas?

Esto facultaría a los diputados a tomar la decisión y nombrar concejos municipales para cada uno de estos municipios. De esta manera, no se vulnerarían los derechos de los habitantes de estas regiones.

“Nombrar concejos municipales, es la solución que se da políticamente, pero que jurídicamente les estarían privando a todos esos ciudadanos de todos esos municipios esa libertad y esa posibilidad de poder ser ellos quienes decidan quién quiere que los que los gobierne durante los próximos tres años” sentenció.