Mujer taxista de app se viraliza porque no quiere llevar pasajeros con sobrepeso: VIDEO

Una mujer identificada como Gabriela Encinas, quien se dedica a manejar un automóvil en aplicaciones para viajes, se hizo viral durante las últimas horas, luego de que subiera un video en el que prohíbe que personas con sobrepeso se suban a su taxi. Los comentarios no se hicieron esperar.

A través de las redes sociales empezó a circular el video de la mencionada mujer, quien llega a recoger un viaje de cuatro personas, pero al llegar, se da cuenta de que son aparentemente personas con sobrepeso, por lo que les niega el servicio, explicando que su automóvil podría sufrir algunos daños.

"Señor no es por ofender pero nada más voy a poder subir máximo 3 personas, es a criterio de cada chofer. Le voy a explicar el criterio mío, no sé cómo decirlo sin que suene ofensivo, no es mi intención, son 4 personas que tienen sobrepeso y mi carrito no va a aguantar ese peso", es lo que dice la mujer.

Las personas insisten en subirse, aseguran que el automóvil definitivamente aguantará el peso y todos caben si se acomodan de alguna forma cómoda, pero la mujer insiste en que no quiere ser grosera ni ofensiva, pero no está dispuesta a llevar a más de tres personas en el viaje, de lo contrario, lo cancelará.

"A lo mejor apretados cabemos, pero mi carro no va a aguantar ese peso, en todos los topes va a ir chocando. No quiero hacer algún comentario ofensivo, pero pues tienen sobrepeso. Es sentido común que uno utiliza. No es de que quepan apretados, es demasiado peso, me afecta a mi carro. Yo sé que suena grosero, no es mi intención, no puedo llevarlos. Una disculpa señor", fueron sus palabras.