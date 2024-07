Trastorno dismórfico corporal y las redes sociales, ¿quiénes son más propensa a padecerlo?

Uno de los trastornos que va teniendo más presencia sobre todo en las sociedades urbanas, es el dismórfico corporal, pese a que se diagnosticó desde el siglo XIX, en la actualidad se conoce muy poco sobre él y su prevalencia oscila entre 1.7 y 2.9 por ciento en la psiquiatría; sin embargo, aumenta en otras especialidades médicas, dijo para el Heraldo de México la psiquiatra Elizabeth Medina Tapia, quien labora en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán"

"Estos pacientes se hacen evidentes en otro tipo de especialidades médicas , no en psiquiatría, por ejemplo en la consulta de dermatología la prevalencia aumenta hasta 13% y en el área de cirugía 16%, entonces no es un trastorno que generalmente llegue a nuestra consulta, más bien es de otras especialidades", explicó.

Se presenta más en mujeres que en hombres. Foto: Pexels

La prevalencia de este trastorno aumenta ligeramente en mujeres, es decir, tres mujeres lo padecerán, mientras que en el caso de los hombres, sólo dos. Sus síntomas pueden ser variables, por ejemplo se pueden presentar obsesiones o compulsiones, por lo que se deben buscar diagnósticos diferenciales.

"Es una preocupación excesiva , constante, por alguna o varias partes del cuerpo, que genera que la persona al estar pensando frecuentemente que tiene un defecto corporal, constantemente se esté mirando, se esté revisando, y haga todo lo posible por modificar esa distorsión, entonces es por eso que van más a la consulta de dermatología , odontología y de cirugía , no a la consulta de psiquiatría porque en realidad el paciente no tienen conciencia de enfermedad , de que tiene el trastorno", agregó.

Para que se considere como un trastorno, añadió la experta, se requiere que sea disfuncional, es decir, que el paciente esté preocupado por una parte de su cuerpo o de su cara, y eso le genere un malestar que limita que haga su vida con normalidad como visitar a los amigos, exponer ante un grupo, relacionarse con otras personas.

Medina Tapia explicó que en aquellas personas donde hay cicatrices de acné, puede generar limitaciones de socialización. El trastorno dismórfico corporal tiene una mayor prevalencia en la adolescencia temprana, una etapa de crisis que se caracteriza por una búsqueda de identificación, donde el humano quiere ser similar a otros y ahí juegan un papel importante las redes sociales.

La autoexigencia se vuelve un problema en la vida de las personas. Foto: Pexels

La especialista indicó que los adolescentes y los jóvenes tienen una tendencia a relacionarse mediante las redes sociales, lo que podría intensificar el trastorno dismórfico corporal, ya que se difunden estereotipos de belleza y que no necesariamente se esperarían en una población como la mexicana, esto es, tener determinada talla, cuerpo, forma de cara y diversos rasgos.

"Esos estándares sociales evidentemente le afectan al adolescente, al tener que alcanzar esos estándares que no va a lograr, no lo va a lograr porque no tiene esas características y claro que pueden intensificar o facilitar el trastorno dismórfico corporal", apuntó.