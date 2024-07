Hoy No Circula Edomex y CDMX: para cuáles autos aplica este lunes 29 de julio 2024

Este lunes 29 de julio, el programa Hoy No Circula aplica para los vehículos con engomado amarillo con terminación de placas 5 y 6, además de los hologramas 1 y 2, los cuales no podrán circular por las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios de los 125 que conforman el Estados de México en un horario de las 5:00 a las 22:00 horas.

Cabe destacar, que los 18 municipios del Estado de México (Edomex) en donde aplica el programa Hoy No Circula son:

Atizapán de Zaragoza.

Coacalco de Berriozábal.

Cuautitlán.

Cuautitlán Izcalli.

Chalco.

Chicoloapan.

Chimalhuacán.

Ecatepec de Morelos.

Huixquilucan.

Ixtapaluca.

La Paz.

Naucalpan de Juárez.

Nezahualcóyotl.

Nicolás Romero.

Tecámac.

Tlalnepantla de Baz.

Tultitlán.

Valle de Chalco.

Hoy no circula 29 de julio. Foto: Sedema

Hoy no circula: ¿de cuánto es la multa por no respetar el programa?

Todos los automovilistas que no respeten el programa Hoy No Circula, serán acreedores a una multa, según el Reglamento de Tránsito de la CDMX, si un auto no respeta el programa Hoy No Circula, la multa que le corresponde es de 20 a 30 UMAs, que representan la Unidad de Medida y Actualización. En el caso del Estado de México la multa es de 20 UMAs.

Esto significa que en CDMX es de 2 mil 171.40 a 3 mil 257 pesos mientras que en el Estado de México es de 2 mil 171.40