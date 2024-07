AMLO: 2 policías fueron detenidos por represión de campesinos en Veracruz

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el día de ayer detuvieron a dos policías por actos de represión contra campesinos del estado de Veracruz, lo anterior porque el pasado 20 de junio fueron asesinados dos campesinos por parte de los uniformados.

“Ayer se detuvo a dos policías de la corporación de la policía estatal de Veracruz. Y se va a continuar con esta investigación, este proceso y no va a haber impunidad. Hoy en la mañana me informaron sobre esta detención de dos policías que participaron en estos hechos”, sostuvo.

En la mañanera de este martes sostuvo que las autoridades correspondientes ya se encuentran realizando la investigación, asimismo reprobó que los policías hayan actuado de dicha manera y aseguró que frente al caso habrá justicia.

Dos campesinos fueron asesinados por elementos de seguridad

“Estamos informados desde que se dieron los hechos, muy lamentables, no debió actuar así la policía del estado, nosotros hemos llevado a la práctica una policía de no represión. No se debe utilizar la fuerza, y en este caso lamentablemente hubo represión y fallecieron dos campesinos”.

AMLO aborda extorsiones en Veracruz

En cuanto al tema de extorsiones que se han dado en Veracruz, López Obrador indicó que pese a que se han disminuido en todo el país ese tipo de delitos, el gobierno federal sigue registrando inseguridad y violencia.

“Es notorio y demostrable que ha habido una disminución en la incidencia delictiva en el caso de Veracruz, nada que ver de la época anterior; sin embargo, sigue habiendo inseguridad, violencia y hay delitos no solo en Veracruz, sino a nivel nacional que dañan mucho y que nos están costando trabajo y nos estamos ocupando desde hace tiempo en controlarlos, básicamente lo que tiene que ver con extorsión”, declaró.

El mandatario federal sostuvo que el delito que más le ha costado combatir al gobierno, es el delito por extorsión y manifestó, “El único delito donde no hemos podido lograr una disminución es en extorsión, pero en delitos graves como el secuestro, tenemos una disminución del 70 por ciento, eso prácticamente se controló. No se acuerdan nuestros adversarios de que se secuestraba mucho, de que se secuestraba mucho en los gobiernos anteriores, empresarios, comerciantes, banqueros, empresarios, comerciantes, banqueros”.

