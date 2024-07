¿Qué pasa en avenida Sor Juana Inés, cerca del Rodeo Santa Fe, en Tlalnepantla?

Cerca de 30 choferes de grúas comenzaron a cerrar la vialidad en la avenida Sor Juana Inés, en Tlalnepantla, lo cual está afectando el tránsito en Mario Colín, Gustavo Baz y el Periférico, cerca del Rodeo Santa Fe. Sin embargo, también hay algunos reportes de cierres viales en carriles laterales de Periférico Norte, a la altura de Perinorte, en Cuautitlán Izcalli.

Desde las 08:00 horas, algunos reportes apuntaban que había movilización de conductores de grúas, que se dirigen hacia las oficinas de la Secretaría de Movilidad ubicadas en la avenida Gustavo Baz.

MOVIMIENTO DE ORGANIZACIONES INDÍGENAS DEL PAIS A.C. (MOIP).

HORA: 10:00

LUGAR: Oficinas del Gobierno de la Ciudad de México en Plaza de la Constitución No. 2, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc.

MOTIVO: Mitin para solicitar una reunión con el Director de Patrimonio Inmobiliario, con el fin de tratar asuntos relativos al régimen de propiedad en condominio en el predio ubicado en Panamá No. 15, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, así como la incorporación de su organización al calendario de las ferias itinerantes organizadas por la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento en la Vía Pública, en los meses de julio a diciembre.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

ASAMBLEA DE BARRIOS GRUPO LLEGARÍA.

HORA: 10:00

LUGAR: Explanada de la Alcaldía Miguel Hidalgo en Av. Parque Lira No. 94, Col. Observatorio, Alc. Miguel Hidalgo.

MOTIVO: Solicitan el retiro de los sellos de clausura de los predios que se ubican en las colonias Popotla y Anáhuac.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

HABITANTES DEL PREDIO "JUAN JOSÉ BAZ" No. 5.

HORA: 11:00

LUGAR: Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI) en Canela No. 660, Col. Granjas México, Alc. Iztacalco

MOTIVO: Mesa de trabajo para atender su inconformidad por el desalojo del predio “Juan José Baz” No. 5.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

COMUNIDAD INDIGENA INDEPENDIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

HORA: 12:00 hrs.

LUGAR: Subsecretaría de Programas de Alcaldías y

Reordenamiento de la Vía Pública en Diagonal 20 de Noviembre No. 294, Col. Obrera, Alc. Cuauhtémoc CDMX.

MOTIVO: Solicitan la reubicación en la Alameda Central de personas con discapacidad que ejercen el comercio.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

ASOCIACION DE COMUNIDADES INDÍGENAS.

HORA: 14:00

LUGAR: Oficinas del Gobierno de la Ciudad de México (Secretaría de Gobierno) en Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc.

MOTIVO: Continuarán mesas de trabajo para tratar asuntos relacionados con vivienda y comercio.